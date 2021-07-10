Дружина-українка вбивці Сари Еверард вперше розповіла журналістам про свій шлюб з британським поліцейським

У п'ятницю, 9 липня, співробітник спецпідрозділу лондонської поліції Уейн Казінс визнав себе винним в убивстві 33-річної Сари Еверард. Як уже повідомляли «ФАКТИ», місяць тому він зізнався у викраденні та зґвалтуванні цієї молодої жінки, але зізнання у її вбивстві тоді робити відмовився. Тепер справу Еверард, яка сколихнула всю Великобританію, точно можна вважати закритою. Вирок 48-річному Казінсу суддя винесе наприкінці вересня.

Тим часом дружина вбивці Олена вперше погодилася зустрітися з журналістами. 38-річна уродженка України поговорила з представниками британської газети The Daily Mail. Місис Казінс зізналася, що досі не може зрозуміти, чому її чоловік скоїв такий жахливий злочин.

«Я весь час запитую себе — чому? Те, що зробив Уейн, не можна назвати поведінкою людини», — підкреслила Олена.

Нагадаємо, коли заарештували Казінса, його дружину також затримали та допитали. Спочатку її звільнили під заставу, але незабаром повністю виключили зі списку підозрюваних. Жодних звинувачень Олені не висували.

Уейн і Олена прожили в шлюбі 15 років

Вона прожила у шлюбі з Уейном 15 років. У них двоє дітей — 11-річна дочка та 9-річний син.

«Якби у мене було хоча б найменше уявлення про те, що робиться у голові Уейна, цей жах ніколи б не стався. Але я дійсно нічого не знала та ні про що не здогадувалася. Чоловік ніколи не поводився дивно, підозріло. Нічого такого я не помічала за ним. Можливо тому, що я цілий день працюю, займаюся двома дітьми. Зазвичай я відводжу їх до школи та забираю потім додому. Так що справ у мене вистачає…» — зізнається Олена.

«Щодо мене та дітей Уейн жодного разу не проявив навіть найменшого насильства. Тому для мене все, що він зробив, є такою ж загадкою, як і для всіх інших», — стверджує місис Казінс.

«Я не бачу жодних причин для такої поведінки. У нього була прекрасна родина, хороший будинок… Чого ще йому не вистачало? І я мучу себе питаннями — коли я пропустила тривожні сигнали, що в ім'я всього на світі пішло не так?» — каже Олена.

Увечері 3 березня (день викрадення Сари Еверард) місис Казінс була в гостях у подруги. Вона не знає, коли точно Уейн повернувся додому, де він був та що робив. Коли 9 березня до них додому прийшли поліціянти, щоб затримати Казінса, Олена вирішила, що це якийсь розіграш. Адже її чоловік також служить у поліції. Його відвезли. Вона залишилася вдома у повній впевненості, що Уейн скоро повернеться, та вони всі разом посміються. Однак за годину прийшли вже інші поліціянти. Це були слідчі та криміналісти. Вони почали обшукувати їхній будинок. І тоді Олена зрозуміла, що все дуже серйозно…

Олена Казінс виходить з поліцейської дільниці після допиту. Березень 2021 року

Викрадення та вбивство Сари Еверард було у всіх газетах. Про нього говорили по всіх телеканалах. Олена була змушена взяти відпустку на службі (вона працює у лабораторії), забрати дітей та виїхати. Вони повернулися додому тільки кілька днів тому. Вона знову вийшла на роботу.

«Я сама розповіла дітям, що трапилося. Розповіла, як могла. Дуже важко говорити дітям, що їхній батько виявився вбивцею. Але я повинна була це зробити. Не хотіла, щоб вони спочатку почули це від когось чужого або побачили по телевізору. Думаю, так краще», — вважає Олена.

Вона визнає, що Уейн іноді впадав у депресію. Але тривало це недовго. «Єдине, що спадає мені на думку, у нього міг бути прихований маніакальний розлад», — вважає Олена.

Вона через поліцію передала свої співчуття родичам Сари. «Мені важко. Але це не може навіть зрівнятися з тим, що переживають її близькі. Мені дуже шкода…» — говорить Олена.

Сара Еверард

Колеги Уейна Казінса також не помічали за ним нічого дивного. Він дуже вміло приховував від усіх деякі особливості своєї поведінки. Тільки тепер з'ясувалося, що Уейн приймав стероїди.

Ще у березні повідомлялося, що за три дні до викрадення міс Еверард Казінс приставав до двох молодих жінок, які працюють у McDonald's в графстві Кент. Уейн під'їхав на машині до McDrive та показав їм свій статевий орган. Жінки поскаржилися на нього у поліцію. Але там нічого не зробили. Тепер з'ясувалося, що у 2015 році поліція Кента також проігнорувала скаргу на Казінса. Його бачили за кермом автомобіля напівголим, і оголена була частина тіла нижче пояса.

На суді Уейн Казінс не зміг пояснити, чому він викрав Сару Еверард. Точно встановлено, що він раніше не був знайомий з нею, вони ніколи не зустрічалися до вечора 3 березня. Виходить, що Казінс діяв спонтанно. На місці Сари могла опинитися будь-яка інша молода жінка.

«Якби я мала силу оживляти померлих, Сара стала б першою, кого я повернула б до життя! Як би я хотіла відмотати назад останні три місяці та не допустити того, що сталося…» — зізнається Олена Казінс.

251

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter