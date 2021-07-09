І знову голі українки: у Чорногорії трьох дівчат оштрафували за непристойну поведінку

У Чорногорії суд оштрафував трьох громадянок України за порушення громадського порядку та непристойну поведінку. Імена дівчат не повідомляються. Відомий тільки вік — молодшій 19 років, її подругам — 21 рік. Українки позували оголеними для фотографій та відео прямо на дорозі.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», на початку травня у Туреччині поліція затримала групу дівчат, серед яких були громадянки України, за те, що ті позували голими на яхті у затоці Фетхіє.

Кожну з моделей, які постали перед судом у Чорногорії, оштрафували на 450 євро. Про це повідомляє видання Vijesti.me.

Інцидент стався в містечку Шкалярі, громада Котор. Це популярний курорт. Зйомка, за даними видання, тривала 10 хвилин. Потім прибула поліція та затримала порушників.

У п'ятницю, 9 липня, український консул у Чорногорії Михайло Шматов підтвердив цю інформацію. Він підкреслив, що чекає від МЗС Чорногорії відео та фотоматеріали, що були вилучені поліцією.

Раніше «ФАКТИ» докладно розповідали про гучний скандал у Дубаї. В одному з місцевих готелів були заарештовані дівчата та фотограф, який знімав красунь на балконі. Дівчата були повністю голі.

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