Масштабна пожежа на заводі з виробництва соку вбила понад 50 людей

У п'ятницю, 9 липня, у Бангладеш вдалося загасити масштабну пожежу на заводі з виробництва соку. Боротьба з вогнем тривала добу. Загинули щонайменше 52 людини. Як уже повідомляли «ФАКТИ», пожежами виявилися охоплені багато районів Кіпру. Уряду цієї країни довелося звернутися за міжнародною допомогою.

Трагедія у Бангладеш сталася на заводі компанії Hashem Foods Ltd. Підприємство розташоване у місті Рупгандж на схід від столиці країни Даки.

Горів шестиповерховий будинок. Площа кожного поверху становила 3 250 квадратних метрів. При цьому було всього двоє сходів. Коли почалася пожежа, люди опинилися у пастці. Вони не могли швидко залишити будівлю. Деякі піднялися на дах та почали стрибати вниз. В результаті троє розбилися на смерть.

Самостійно покинути приміщення змогли приблизно 50 осіб. Всі вони отримали опіки. Ще 25 робочих врятували пожежники. Стан цих людей, що вижили, оцінюється як дуже важкий.

Причина трагедії встановлюється. Але вже зараз зрозуміло, що правил пожежної безпеки на заводі не дотримувалися. Вогонь поширювався швидко, оскільки у деяких приміщеннях зберігалися легкозаймисті речовини.

На жаль, подібні великі пожежі у Бангладеш не рідкість. Найстрашніша з них сталася у 2013 році на швейній фабриці. Тоді загинули більше тисячі осіб. Після цього близько 200 компаній, чиї півтори тисячі підприємств знаходяться у країні, підписали угоду, в якій взяли на себе зобов'язання поліпшити умови праці та забезпечити дотримання заходів безпеки. Кількість пожеж після цього скоротилася, але повністю проблему вирішити не вдалося.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в американському штаті Флорида обвалився 12-поверховий житловий комплекс. 7 липня влада прийняла рішення завершити пошуково-рятувальну операцію. Офіційно підтверджено загибель 78 осіб.

294

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter