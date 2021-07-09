Литва почала установку огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю

У п'ятницю, 9 липня, литовська армія почала встановлювати огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю, раніше Лукашенко закрив кордон з Україною. Про рішення Литви повідомляє LRT.lt .

«З сьогоднішнього дня розпочато зведення колючого бар'єру, намічено встановити 550 кілометрів, також прийнято рішення розпочати будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Ми бачимо, що ми могли б зробити це досить швидко, вартість такої огорожі складе близько 41 млн євро», — сказала журналістам міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Вона зазначила, що паркан буде побудований в «найкоротший час» — протяжність спільного кордону Литви з Білоруссю — 678,8 км.

«Ми посилаємо чіткий сигнал, що в Литву не буде легко потрапити, ми не та країна, яка буде терпіти те, що творить білоруський режим», — підкреслила Білотайте.

Останнім часом в Литву хлинув потік мігрантів з Білорусі.

Нагадаємо, Кабмін України прийняв рішення по санкціям проти Білорусі .

Фото: Міністерство національної оборони Литви

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