Зоряні війни: чим відрізняються космічні кораблі Бренсона та Безоса

У неділю, 11 липня, британський мільярдер сер Річард Бренсон збирається здійснити політ у космос на ракетоплані Unity, який було розроблено та побудовано компанією Virgin Galactic. Якщо все пройде за планом, Бренсон випередить на дев'ять днів американського мільярдера Джеффа Безоса. Як уже повідомляли «ФАКТИ», один з найбагатших людей у світі має намір 20 липня вирушити на орбіту на кораблі New Shepard. Його побудувала компанія Blue Origin, яка належить Безосу.

Обидві компанії конкурують одна з одною у незвичайній поки галузі — космічному туризмі. Вони мають намір відправляти у космос бажаючих, а таких виявилося чимало. На польоти, які будуть здійснювати космольоти Virgin Galactic, записалися вже не менше 600 осіб. Точна ціна такого задоволення поки не оголошується, однак у західних ЗМІ давно фігурує сума у розмірі 250 тисяч доларів. Серед тих, хто готовий заплатити такі гроші, багато знаменитостей. Це бізнесмени, зірки кіно, музиканти.

Бренсон та Безос усіма силами прагнуть довести, що їхні космольоти надійні та безпечні. При цьому Virgin Galactic та Blue Origin розробили абсолютно різні літальні апарати.

Британський мільярдер заснував свою компанію у 2004 році. Він вклав у неї на початковому етапі приблизно 650 мільйонів доларів. На цей час капіталізація Virgin Galactic становить 9,5 мільярда доларів. Безумовно, її ринкова вартість виросте, якщо майбутній політ Бренсона виявиться успішним.

Під цей проєкт сер Річард створив ще одну компанію — The Spaceship Company. Саме вона займається будівництвом космічних кораблів. Бренсон та конструктори, які на нього працюють, вирішили використовувати не ракети-носії для виведення космічних кораблів на орбіту, а двохфюзеляжні літаки.

Такий літальний апарат здатний підійматися на висоту до 16 км разом з космольотом. Там відбувається відстиковка космічного апарату, який потім продовжує політ самостійно. Він добирається до позначки 90−100 км, тобто до кордону атмосфери Землі з космосом. Кілька хвилин космоліт знаходиться на цій висоті, що дозволяє пасажирам випробувати стан невагомості. Потім корабель повертається на Землю.

Під час польоту 11 липня будуть використані літак-розгонщик White Knight Two (WK2). Назва перекладається як «Білий лицар». Під час випробувань він підіймався на висоту до 21 км. Апарат має чотири потужні турбогвинтові двигуни Pratt & Whitney Canada PW308. Розмах крил WK2 становить 43 метри, довжина літака — 24 метри.

Управляється «Білий лицар» двома пілотами. Сам же космоліт до відстиковки знаходиться по центру між двома фюзеляжами цього біплана. Бренсон та ще три людини полетять на VSS Unity. Розробка корабля велася з 1982 року! Тоді їм займалася приватна компанія Scaled Composites LLC. Бренсон викупив у них проєкт. Макет майбутнього космічного корабля був представлений у вересні 2006 року.

Модель літального апарату отримала назву SpaceShipTwo або SS2 («Космічний корабель 2»). Було вирішено побудувати два WK2 та п'ять SS2. Кожен з космольотів повинен мати своє ім'я.

Випробувальні польоти тривали кілька років. 31 жовтня 2014 року SS2 під назвою VSS Enterprise зазнав аварії у пустелі Мохаве, штат Каліфорнія. Сталася надзвичайна подія на висоті приблизно 15 км. Після відстиковки Enterprise від WK2 самостійний політ тривав всього кілька секунд. Потім космоліт зруйнувався. Загинув пілот Майкл Олсбері. Другий пілот Пітер Сібольд зміг покинути апарат з парашутом та з важкими травмами був доставлений у лікарню.

На момент катастрофи VSS Unity було побудовано тільки на 60%. Трагедія відсунула терміни наступних випробувань. Останній тестовий політ був успішно здійснений 22 травня 2021 року.

Для запусків своїх космічних кораблів Virgin Galactic побудувала у штаті Нью-Мексико космопорт «Америка». Під будівництво було взято в оренду у Сполучених Штатів ділянку землі площею 7 300 гектарів. Офіційне відкриття космопорту відбулося 18 жовтня 2011 року. Будівництво обійшлося у 209 мільйонів доларів.

Джефф Безос та Blue Origin пішли іншим шляхом. Засновник Amazon виділив для цього космічного проєкту своє ранчо у Техасі. Компанію зареєстрував у 2000 році. Через шість років Blue Origin придбала у Техасі ділянку землі площею 770 квадратних кілометрів для будівництва космодрому та випробувальних майданчиків.

Для польотів у космос компанія розробила та побудувала багаторазовий шестимісний корабель New Shepard.

Так виглядає пасажирський відсік всередині

Джефф Безос на презентації New Shepard

Він являє собою капсулу конічної форми висотою близько 15 метрів та діаметром біля основи 6 метрів. Капсула складається з двох модулів — моторного та пасажирського відсіків. Використовуються двигуни, що працюють на концентрованому перекису водню та гасі. Виводиться New Shepard на орбіту за допомогою ракети-носія.

Після кількох хвилин польоту у космосі капсула повертається на Землю. Для цього вона оснащена системою парашутів.

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