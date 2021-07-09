Бренсон проти Безоса: хто з мільярдерів першим полетить у космос

У неділю, 11 липня, британський мільярдер сер Річард Бренсон збирається здійснити політ у космос на ракетоплані Unity, який було розроблено та побудовано компанією Virgin Galactic. І це буде перший комерційний космічний політ в історії людства, який повністю здійснює приватна фірма. Якщо все пройде за планом, Бренсон випередить на дев'ять днів американського мільярдера Джеффа Безоса. Як уже повідомляли «ФАКТИ», один з найбагатших людей у світі має намір 20 липня вирушити на орбіту на кораблі New Shepard. Його побудувала компанія Blue Origin, що належить Безосу.

Західні ЗМІ стверджують, що між двома бізнесменами існує жорстке суперництво. Однак Бренсон це спростовує. «Я бажаю Джеффу та всім, хто полетить з ним, всього найкращого. З нетерпінням чекаю можливості приватної розмови з ним, коли він повернеться. А він та його команда також побажали мені удачі», — заявив сер Річард.

Virgin Galactic, в якому буде знаходитися Бренсон та ще три людини, повинен піднятися на висоту 90 кілометрів, що дозволить протягом декількох хвилин випробувати відчуття невагомості. Крім того, пасажири й екіпаж корабля зможуть побачити Землю з орбіти.

корабель Unity

З британським мільярдером летять Бет Мозес, Колін Беннетт та Сіріша Бандла. Бет та Колін є професійними пілотами та працюють у Virgin Galactic. Сіріша займає у компанії пост віцепрезидента зі зв'язків з урядом та наукових досліджень.

Старт Unity заплановано за тиждень до дня народження Бренсона — 18 липня йому виповнюється 71 рік. Цей факт ЗМІ трактують на користь версії, що сер Річард нібито поспішає обігнати Безоса. Адже він міг би полетіти й 18 липня.

Насправді цей аргумент притягнутий за вуха. Всі космічні старти залежать від погодних умов. Тому дати ретельно узгоджуються на основі довгострокових та короткострокових прогнозів синоптиків.

Безос обрав 20 липня, бо це буде 52-я річниця першої висадки людини на Місяць. Корабель New Shepard названий на честь астронавта Алана Шепарда. Він увійшов в історію як перший американець, який здійснив космічний політ і одна з 12 осіб, що побували на Місяці.

При цьому дати обох стартів є умовними. Це так звані «вікна», коли умови виглядають найбільш сприятливими. Польоти можуть бути відкладені через погану погоду або технічні проблеми.

Бренсон був готовий летіти й раніше. 22 травня 2021 року ракетоплан Unity здійснив успішний тестовий політ. Запуск здійснили два пілоти — колишній астронавт НАСА Сі Джей Стеркоу та старший льотчик-випробувач Virgin Galactic Дейв Маккей. Під їхнім керівництвом літальний апарат зміг піднятися на висоту 89 кілометрів, після чого успішно спланував на Землю. А 7 липня компанія Бренсона отримала від американської федеральної влади ліцензію на здійснення комерційних польотів у космос.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Virgin Galactic представила свій новий космоліт Spaceship III.

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