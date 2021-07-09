Корова бутанської породи на прізвисько Рані з Бангладеш, якій вже майже виповнилося два роки, претендує на місце в Книзі рекордів Гіннеса, як найменша у світі. Її зріст у холці становить всього 51 сантиметр, довжина — близько 66 сантиметрів, а вага — 28 кілограмів.

MEET MINI RANI



LOOK: People measure a dwarf cow named Rani, whose owners applied to the Guinness Book of Records claiming it to be the smallest cow in the world, at a cattle farm in Charigram, Bangladesh on July 6. | Munir Uz zaman / AFP pic.twitter.com/eYxYEA5nnu - Inquirer (@inquirerdotnet) July 7, 2021

Зріст в загривку чинної рекордсменки - 61,1 сантиметра. Вона проживає в Індії.

Рані страждає на карликовість і, за словами ветеринарів, більше не виросте. Її тримають окремо від інших мешканців ферми, оскільки вона боїться інших корів.

Як повідомляє видання The Mirror, на ферму, де живе Рані, попри карантин, приїжджають десятки тисяч охочих на неї подивитися і зробити з нею селфі. Господарі зізнаються, що вже втомилися від потоку людей.

️ Thousands of people in Bangladesh are lining up to see Rani, a dwarf cow whose owners claim it is the world's smallest.



The 23-month-old cow has become a media star as newspapers and television stations report about the tiny bovine living in a farm near Dhaka.



(AFP) pic.twitter.com/TU46AklASG - The Voice of America (@VOANews) July 7, 2021

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Фото Twitter

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