27.17 / 27.36 32.09 / 32.42
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Зріст в загривку найменшої у світі корови — 51 сантиметр

10:44 9 липня 2021
Рані поруч зі звичайною коровою

Корова бутанської породи на прізвисько Рані з Бангладеш, якій вже майже виповнилося два роки, претендує на місце в Книзі рекордів Гіннеса, як найменша у світі. Її зріст у холці становить всього 51 сантиметр, довжина — близько 66 сантиметрів, а вага — 28 кілограмів.

Зріст в загривку чинної рекордсменки - 61,1 сантиметра. Вона проживає в Індії.

Рані страждає на карликовість і, за словами ветеринарів, більше не виросте. Її тримають окремо від інших мешканців ферми, оскільки вона боїться інших корів.

Як повідомляє видання The Mirror, на ферму, де живе Рані, попри карантин, приїжджають десятки тисяч охочих на неї подивитися і зробити з нею селфі. Господарі зізнаються, що вже втомилися від потоку людей.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дівчина з найдовшими в світі волоссям коротко підстриглася — вперше за 12 років .

Фото Twitter

252

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Квіточка Таюне» вирушила за кордон без чоловіка: Олег Винник вирішив стати мореплавцем

Чисте море

Чисте море, без медуз та блох: українці показали відео з найчистіших курортів

Катерина Сторожко

«Не хочу бути тягарем»: в Дніпрі 19-річна дівчина залишила прощальну записку і пішла з дому

Костянтин Меладзе

«Виглядав як загнаний звір»: екс-дружина Валерія Меладзе розповіла, як жилося його братові Костянтину в першому шлюбі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.