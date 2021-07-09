У Швеції розбився літак — загинули дев'ятеро людей
Біля аеропорту шведського міста Еребру невдовзі після зльоту зазнав аварії невеликий легкомоторний літак. Як пише видання Metro, він впав в ста метрах від злітно-посадкової смуги та загорівся.
На борту літака перебувала група парашутистів. Загинули щонайменше дев'ятеро людей, включаючи пілота. За деякими даними одному пасажиру вдалося вижити. Він був госпіталізований в критичному стані.
Причина аварії поки не відома.
У Еребру знаходиться популярний клуб парашутистів. Влітку тут регулярно проводяться курси для любителів стрибків з неба.
|URGENTE: Un avión que transportaba a nueve personas se estrella después de despegar en las afueras de Orebro, Suecia.#Orebro #Suecia #Noticias #Estocolmo #URGENTE pic.twitter.com/Ko23cMCD0D— Esteban Cedeño (@ECREPORTA) July 8, 2021
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фото Twitter484
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