27.15 / 27.36 32.03 / 32.41
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Швеції розбився літак — загинули дев'ятеро людей

7:43 9 липня 2021
Місце катастрофи

Біля аеропорту шведського міста Еребру невдовзі після зльоту зазнав аварії невеликий легкомоторний літак. Як пише видання Metro, він впав в ста метрах від злітно-посадкової смуги та загорівся.

На борту літака перебувала група парашутистів. Загинули щонайменше дев'ятеро людей, включаючи пілота. За деякими даними одному пасажиру вдалося вижити. Він був госпіталізований в критичному стані.

Причина аварії поки не відома.

У Еребру знаходиться популярний клуб парашутистів. Влітку тут регулярно проводяться курси для любителів стрибків з неба.

Раніше, як писали «ФАКТИ», в Росії знайшли уламки зниклого на Камчатці АН-26.

фото Twitter

484

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Квіточка Таюне» вирушила за кордон без чоловіка: Олег Винник вирішив стати мореплавцем

Ребрик

Чарівна русалонька: Лілія Ребрик з травмованою ногою показала струнку фігуру у купальнику

Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають в Залізному Порту

Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають у Залізному Порту

Меладзе з колишньою дружиною Іриною

Хотіла подивитися їй в очі: колишня дружина Валерія Меладзе розповіла, чому намагалася зустрітися з Джанабаєвою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.