Біля аеропорту шведського міста Еребру невдовзі після зльоту зазнав аварії невеликий легкомоторний літак. Як пише видання Metro, він впав в ста метрах від злітно-посадкової смуги та загорівся.

На борту літака перебувала група парашутистів. Загинули щонайменше дев'ятеро людей, включаючи пілота. За деякими даними одному пасажиру вдалося вижити. Він був госпіталізований в критичному стані.

Причина аварії поки не відома.

У Еребру знаходиться популярний клуб парашутистів. Влітку тут регулярно проводяться курси для любителів стрибків з неба.

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фото Twitter

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