Процес аншлюсу пройшов точку неповернення: ексдепутат Держдуми назвав терміни поглинання Білорусі Росією
Попри політику лавірування Олександра Лукашенка між Заходом та Росією, поглинання Білорусі для Кремля питання вирішене. Президент РФ Володимир Путін розраховує остаточно поглинути сусідню країну до 2024 року. Таку думку висловив в ефірі «Україна 24» ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.
За словами Пономарьова, для глави Кремля головною перешкодою поки залишається сам Олександр Лукашенко. Якби Лукашенка не було при владі, то країна давно б була під Росією.
«Боюся, що ситуація зайшла за точку неповернення. Я дійсно вважаю, що процес аншлюсу Білорусі запущений, і до 2024 року буде реалізований Кремлем. Я вважаю, що це основна ставка Путіна, яка йде з точки зору його транзиту влади. Єдина перешкода — особисто фігура Олександра Лукашенка. Якщо там буде не Лукашенко при владі, Білорусь вже буде під Росією. Путін особисто Лукашенка боїться, він не хоче його мати своїм політичним конкурентом», — сказав Пономарьов.
Політик вважає, що для України, найрозумніша стратегія — «бути посередником між Заходом та Білоруссю».
Нагадаємо, як і Європейський союз, Україна має намір ввести санкції щодо Білорусі. Після того, як в аеропорту Мінська був незаконно посаджений пасажирський літак, на якому летів один із засновників опозиційного каналу NEXTA Роман Протасевич, країни ЄС ввели обмеження проти білоруської верхівки.
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter