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Поліція застрелила чотирьох підозрюваних у вбивстві президента Гаїті

9:05 8 липня 2021
Жовенель Моїз

Поліція застрелила чотирьох підозрюваних в убивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза. Ще двоє найманців заарештовані. Їх допитують. Про це, як пише видання The Guardian, повідомив начальник поліції Леон Шарль.

53-річний Жовенель Моїз був убитий під час нападу групи невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня. Його дружина Мартіна поранена і госпіталізована в критичному стані. Троє їхніх дітей не постраждали.

За інформацією влади, серед нападників, які говорили англійською та іспанською мовами, були «іноземці». Посол Гаїті в Вашингтоні Боччіт Едмон заявив, що нападники представилися охороні резиденції, як представники американського Управління по боротьбі з наркотиками (DEA). «Це була добре спланована атака командос. Вони представилися агентами DEA, які виконують операцію», — сказав він.

Хто стоїть за нападом поки не з'ясували.

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