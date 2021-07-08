Меган Маркл і Кейт Міддлтон уклали перемир'я

Меган Маркл і Кейт Міддлтон, які не спілкувалися понад рік, уклали перемир'я. Як повідомляє інсайдер видання Us Weekly, зараз герцогині в набагато кращих відносинах, ніж були в останні місяці. Нагодою до цього стало народження у Меган і принца Гаррі другої дитини — дочки Лілібет, яка з'явилася на світ 4 червня.

«Напруга між Меган і Кейт знизилася. Кейт навіть послала Меган подарунок для дитини», — повідомило джерело. Дружини принців після народження Лілібет регулярно обмінюються текстовими повідомленнями.

Меган і Кейт ніколи не були подругами. І в минулому у них були неприємні моменти. Ще більше ситуація ускладнилася після інтерв'ю, яке в березні цього року Меган і Гаррі дали Опрі Уїнфрі. У ньому вони розкритикували королівську сім'ю. А Меган заявила, що Кейт довела її до сліз перед її весіллям з Гаррі у травні 2018 року — під час примірки суконь дівчаток-подружок нареченої. Хоча преса раніше повідомляла, що це Меган змусила Кейт плакати. Маркл сказала, що після інциденту Міддлтон вибачилася за свою поведінку і прислала квіти. Одкровення невістки дуже засмутили герцогиню Кембріджську, яка вважала, що такі речі не варто обговорювати публічно. А принца Вільяма, що образився за дружину (яка за чинними в королівській родині правилами не могла нічого сказати на свій захист), слова колишньої американської актриси розлютили.

Але тепер герцогині вирішили залишити все позаду. «Інцидент з сукнями подружок нареченої стався так давно, що здається безглуздим продовжувати гніватися. Це марна трата енергії … Народження Лілі зблизило Кейт і Меган. Тепер вони відчувають зв'язок, оскільки в обох є дочки, і вони з нетерпінням чекають, коли все кузени зустрінуться «, — говорить інсайдер. Первістку Меган і Гаррі Арчі вже два роки. Старшому синові Кейт і Вільяма принцу Джорджу в цьому місяці виповниться вісім років, їхній доньці Шарлотті зараз шість, а принцу Луї — три.

Нещодавно принци Вільям і Гаррі разом взяли участь у відкритті пам'ятника своїй матері принцесі Діані. Обидва були без дружин і без дітей. Експерти з мови тіла відзначили, що попри посмішки, між принцами відчувалася сильна напруженість.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл таємно зв'язується з Кейт Міддлтон, щоб заручитися її підтримкою.

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