Коли Білорусь оголосить дефолт, то її не врятує навіть Росія

Режим Лукашенка в світі визнаний злочинним — він не є легітимним президентом, а це означає, що його не приймуть в демократичних країнах. До того ж він робить величезні помилки, а уряд не в змозі управляти економікою. Таку думку в інтерв'ю «Телеграфу» озвучив Павло Латушко — одна з найпомітніших фігур в білоруському протесті.

За його словами, країна на даний момент може існувати завдяки дотаціям Росії, проте, коли буде оголошено дефолт, введуть санкції стосовно Нацбанку, то це не дозволить виділяти кошти навіть Росії.

Але не проблема ізоляції режиму призведе до втрати суверенітету Білорусі, а саме присутність Лукашенко на посаді президента, вважає Латушко. Адже «бацька» без жодних консультацій з людьми, які не обговорюючи з суспільством, в своїх корисливих інтересах торгує суверенітетом і незалежністю нашої країни.

«Якщо протягом найближчого часу Євросоюзом будуть зроблені відповідні дії, щоб натискати на режим, якщо білоруси будуть чути, що вони не одні, це поверне силу і віру в перемогу. А якщо залишити ситуацію такою, якою вона є, то через два або три роки Білорусь може втратити незалежність. Лукашенко ні в якому разі не гарант суверенітету. І чим швидше в Білорусі відбудуться демократичні зміни, відхилення Лукашенко від влади, то це тільки забезпечить незалежність країні «, — каже опозиціонер.

Він також подякував керівництву України за «абсолютно ясну політичну позицію про невизнання сфальсифікованих виборів».

Латушко вважає, що така чітка позиція, а також відмова України від імпорту техніки, електроенергії і нафтопродуктів з Білорусі — це інструмент, який, безумовно, може впливати на режим.

«Ми розуміємо, що є товари, від яких залежать деякі сектори економіки України, проте тут стоїть дуже важливе і вирішальне питання. Україна йде своїм шляхом. Досить важким і суперечливим, але цілеспрямованим — для побудови демократичної держави, де пріоритетом стануть права людини. Ми розраховуємо на таку ж допомогу Україні і надалі», — заявив політик.

Довідково: Павло Латушко працював в МЗС, був послом у Польщі, у Франції, очолював міністерство культури, керував Національним драматичним театром ім. Янки Купали, але в серпні 2020 го його життя кардинально змінилася. Після президентських виборів він виступив проти насильства і підсумків виборів, вступив до Координаційної ради, створений Світланою Тіхановском, і поїхав до Польщі. Уже за кордоном він заявив про створення Національного Антикризового Управління, яке, на думку дипломата, повинне буде забезпечити стабільність в Білорусі в період переходу влади до демократичних сил.

Нагадаємо, 7 липня Україна, як раніше і Європейський союз, вирішила ввести обмежувальні заходи щодо Білорусі.

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