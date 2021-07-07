Вбито президента Гаїті

У своїй власній резиденції в Порт-о-Пренсі групою невідомих зловмисників застрелено президента Гаїті Жовенеля Моїза. Як повідомляє AP, його дружина Мартіна отримала поранення і була госпіталізована. Нападники увірвалися в резиденцію вночі. Вони говорили іспанською та англійською мовами.

Обов'язки глави держави взяв на себе прем'єр-міністр країни Клод Жозеф, який назвав вбивство «варварським актом».

53-річний Жовенель Моїз перебував при владі з лютого 2017 року. Він зайняв пост президента після відходу у відставку його попередника Мішеля Мартеллі.

Гаїті — одна з найбідніших держав світу. І найбідніша країна Америки, яка постійно страждає від голоду, стихійних лих і державних переворотів. У лютому минулого року в країні пройшли акції протесту, учасники яких вимагали відставки Моїза. Його звинувачували в зростанні інфляції, корумпованості чиновників і погіршенні ситуації в економіці. Тоді ж Моїз заявляв, що на нього було скоєно замах, який було зірвано поліцією та службою безпеки.

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