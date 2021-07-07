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Посипалися зуби і з'явилися проблеми із суглобами: Аліса Аршавіна заявила, що може померти за два тижні без операції

13:27 7 липня 2021
Аліса Аршавіна

Колишня дружина футболіста Андрія Аршавіна, Аліса, яка бореться з наслідками аутоімунного некрозу і практично втратила носа, у черговий раз розповіла про свої негаразди у шоу Андрія Малахова.

Вона знову поскаржилася на те, що її виселяють з будинку в елітному котеджному селищі, а також на погане самопочуття через стрес, пише «Стархіт». За словами Аршавіної, у неї випало волосся, посипалися зуби та з'явилися нові проблеми із суглобами.

Більш того, на екс-дружину спортсмена чекає суд — від неї вимагають неустойку у розмірі двох мільйонів рублів.

«Зараз я потребую операції, мені, може бути, тиждень-два залишилося. Я або загину, або у мене буде операція. Але я вибираю питання переселення дітей, а не клопоти про здоров'я», — заявила Аршавіна.

Під час шоу вона постійно повторювала, що без операції може померти і що їй потрібно знайти місце для дітей.

Жінка останнім часом викладала у мережу свої фото, на яких її ніс завжди був закритий рукою або ж заретушованим.

Аршавіна також постійно заявляє, що колишній чоловік зламав їй життя — всі проблеми почалися після їхнього розлучення.

Фото Аліси Аршавіної із соціальних мереж.

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