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«Нічого немає»: пасинок Армена Джигарханяна розповів, яку спадщину залишив йому актор

12:37 7 липня 2021
Армен Джигарханян

Пасинок покійного актора Армена Джигарханяна, чия могила на кладовищі у Москві перебувала у досить-таки жалюгідному стані, Степан, який на певний час прилетів із США до Росії, розповів, що за спадок залишив йому народний артист.

Це однокімнатна квартира у селі Глухово, вартість якої оцінюється в районі десяти мільйонів рублів (близько 3,5 млн гривень), розповів він у ефірі одного з шоу на росТВ, пише «ВокругТВ».

«Нічого нема. Я і не збираюся подавати до суду і за щось боротися. Але ж я — єдиний спадкоємець. За півроку ніхто більше не з'явився», — сказав він.

Тим часом колишній представник третьої дружини Джигарханяна, піаністки Віталіни Цимбалюк-Романівської, Еліна Мазур, заявила, що навіть ця невелика квартира у Глухово раніше належала молодій дружині зірки. Лише у 2018 році актор став повноправним господарем свого житла. Як зазначила Мазур, піаністка свого часу підробила договір купівлі-продажу. Потім віддала іншій людині майно через договір дарування.

Відзначимо, що актор Армен Джигарханян пішов з життя у листопаді 2020 року в віці 85 років. Єдина рідна дочка Джигарханяна померла ще у 1987 році в результаті нещасного випадку.

Нагадаємо, що нещодавно у Москві помер багаторічний керівник театру «Ромен» Микола Сліченко, який у травні потрапив до лікарні із загостренням хронічної хвороби легенів.

Фото з Вікіпєдії.

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