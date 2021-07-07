Кузіна Кейт Міддлтон та хрещена мати принца Луї судиться з племінницею поета Бориса Пастернака

Люсі Міддлтон (улюблена кузина відправленої на самоізоляцію герцогині Кембриджської та одна з хрещених молодшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон — принца Луї), виявилася замішаною в судовий процес. Люсі очолює юридичний відділ компанії Penguin Random House, яка об'єднує два найбільших видавничих дома — американський Random House і британський Penguin Group. На цей момент компанії пред'явила претензії британська журналістка і письменниця Анна Пастернак — внучата племінниця легендарного російського поета і письменника Бориса Пастернака.

Як повідомляє видання Daily Mail, Анна подала в суд, звинувативши одного з авторів видавництва в плагіаті. За словами Пастернак, американська письменниця Лара Прескотт у своїй книзі-бестселері «Секрети, які ми зберігали», де розповідається історія публікації знаменитого роману Бориса Пастернака «Доктора Живаго», практично скопіювала книгу авторства самої Анни — «Лара. Нерозказана історія любові, яка надихнула на створення «Доктора Живаго» «.

Роман, за який Борис Пастернак в 1958 році був відзначений Нобелівською премією з літератури, ліг в основу однойменного фільму 1965 року народження, який отримав п'ять премій «Оскар».

Анна вважає, що Penguin Random House намагається знищити її в суді, виставивши проти неї відразу сім адвокатів і оцінивши судові витрати у 1,66 мільйона доларів. Хоча суддя вже значно скоротив цю суму.

Саме Анна Пастернак написала для журналу Tatler скандальну статтю про Кейт Міддлтон «Катерина велика», яка викликала крайнє незадоволення герцогині Кембриджської. Кейт та її чоловік принц Вільям пригрозили подати до суду на видавця журналу — Conde Nast, якщо з онлайн-версії видань не приберуть уривки, які, як повідомило анонімне джерело в палаці, Кейт визнала жорстокими, а також такими, що принижують жінку та віддають сексизмом і снобізмом.

У своїй статті Анна Пастернак простежувала перетворення дружини принца Вільяма з дівчини, що виросла в родині середнього класу, на впливову публічну фігуру.

Хоча Tatler наполягав на своїй правоті, вимога палацу була виконана. Матеріал скоротили майже на чверть. Зокрема, були вилучені абзаци, в яких стверджувалося, що Кейт розлючена через те, що її робоче навантаження різко зросло після від'їзду за океан принца Гаррі та Меган Маркл. І тепер вони з чоловіком не можуть проводити багато часу зі своїми трьома дітьми, що сильно засмучує герцогиню. Як було сказано в статті, вона відчуває себе «вимотаною та загнаною в пастку».

Прибрали також порівняння схудлої Кейт з її покійної свекрухою принцесою Діаною, яка страждала на розлад харчової поведінки через стрес — зокрема, булімію.

З матеріалу вилучені були також уривки, в яких йшлося про те, що у матері Кейт Керол нестерпний, прискіпливий, зарозумілий і авторитарний характер. А молодша сестра герцогині Піппа Міддлтон поводиться, як королева.

Піппа і Люсі Міддлтон на хрестинах принца Луї в 2018 році

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