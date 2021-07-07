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Колишня співробітниця Меган Маркл розповіла, як це — працювати з герцогинею

9:52 7 липня 2021
Принц Гаррі і Меган Маркл

Колишня співробітниця Меган Маркл і принца Гаррі Кетрін Сен-Лоран, яка виконувала обов'язки виконавчого директора і голови адміністрації заснованого герцогом і герцогинею Сассекськими фонду Archewell і звільнилася, не пропрацювавши на цій посаді й року, розповіла виданню The Cut про свій «неймовірний досвід» роботи з онуком британської королеви та його дружиною.

Уродженка Канади Кетрін, яка раніше протягом восьми років була одним з топ-менеджерів у фонді Білла та Мелінди Гейтс, зберегла за собою статус радника фонду. Вона стверджує, що Меган і Гаррі «мають потенціал стати дуже впливовими лідерами у сфері соціального впливу».

«Вони неймовірно талановиті та креативні лідери. Я вдячна за можливість зробити це, за можливість бути з ними в одній команді. Час, який я провела з ними, було неймовірно продуктивним», — заявила вона.

Таким чином Сен-Лоран, не назвавши підставу для свого раптового звільнення, спростувала чутки про те, що вона могла піти з роботи через розбіжності з Меган. Герцогиню Сассекську раніше звинуватили в булінгу співробітниць Кенсингтонського палацу, дві з яких змушені були звільнитися. Сама Маркл називає це наклепом, який поширює британська преса та Букінгемський палац.

Нещодавно повідомлялося, що звинувачення Меган в булінгу стали причиною погіршення відносин між принцами Уїльямом і Гарі.

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