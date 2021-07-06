Небувала спека і пожежі на Кіпрі: знадобилася міжнародна допомога

Аномальна спека та грози стали причиною великої кількості пожеж на заході Канади. За чотири перші дні липня в провінції Британська Колумбія виникло 174 великих пожежі. Міністр оборони Хардж Саджан направив в регіон армійські підрозділи для організації евакуації населення з ряду населених пунктів.

Тільки 2 липня в провінції було зафіксовано 12 тисяч ударів блискавки! Таку інформацію надав ЗМІ керівник операції з гасіння пожеж в Британській Колумбії Кліфф Чепмен. Особливо від пожеж постраждало місто Камлупс, розташоване в 350 кілометрах на північ від Ванкувера.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо створив кризовий штаб і бере участь в його роботі. В уряді готуються до затяжної боротьби з вогняною стихією. «Ці лісові пожежі показують, що ми знаходимося на першому етапі довгого і важкого літа», — вважає міністр громадської безпеки та забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій Канади Вільям Блер.

Літтон, ще одне місто неподалік від Ванкувера, згоріло повністю. Жителі покидали свої будинки в поспіху. «Часу на порятунок не було. Мені вдалося захопити з собою лише гаманець і домашніх тварин», — розповів в ефірі телеканалу CBC один з постраждалих.

Незадовго до катастрофи у Літтоні був зафіксований температурний рекорд — 49,6 градуса за Цельсієм! У Канаді зараз температура повітря вище, ніж в країнах Близького Сходу. І така спека збережеться в Британській Колумбії і найближчими днями. Це загрожує не тільки новими пожежами, а й сходом лавин, викликаних таненням снігу в горах.

Спека прийшла в Канаду ще наприкінці червня. За 10 днів зафіксовано сотні летальних випадків. Люди вмирають від теплових ударів. Тільки в Ванкувері від них померли майже 150 людей. Поліцейський з Літтона Стів Еддісон розповів, що «ще не стикався з такою кількістю раптових смертей в такий короткий проміжок часу за 15 років служби». За його словами, люди приїжджають провідати своїх літніх родичів і знаходять їх в будинку мертвими.

Масштабні лісові пожежі в липні вирують не тільки в Канаді. Вони стали великою проблемою в декількох американських штатах, в Якутії (Росія), а також на Кіпрі, де зараз в розпалі туристичний сезон. Географія досить обширна.

Уряду Кіпру довелося звернутися за міжнародною допомогою. Президент острівної держави Нікос Анастасіадіс назвав ситуацію «безпрецедентним лихом в історії країни». Пожежні літаки, іншу спецтехніку і людей на Кіпр вже відправили Греція, Італія та Ізраїль. В гасінні пожеж беруть активну участь британські військові. Їхня база знаходиться на острові. Точне число загиблих не відомо. Офіційно підтверджена загибель чотирьох осіб. Вогонь підібрався до околиць Лімасола.

У неділю, 4 липня, пожежу вдалося частково погасити. Вигоріло 55 квадратних кілометрів лісу.

Причиною небувалої пожежі на Кіпрі називають спеку. Температура повітря доходить до 40 градусів, а сильний вітер швидко розносить полум'я далі.

Професор Університету Фрайбурга (Німеччина), міжнародний експерт у сфері лісових пожеж Йоганнес Георг Гольдаммер пояснив в інтерв'ю DW, що аномальна спека в різних регіонах безпосередньо пов'язана з глобальним потеплінням. «Земля вступає в епоху вогню — „піроцен“ — і зміни, що відбуваються на планеті, судячи з усього, є незворотними», — вважає вчений.

Раніше відомий кліматолог Світлана Краковська в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла, з чим пов'язано глобальне потепління, і про те, чи загрожує опустелювання Україні.

Фото metro.co.uk

104

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter