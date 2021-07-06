Померла легендарна італійська співачка Рафаелла Карра

Відома італійська співачка і телеведуча Рафаелла Карра померла на 79-му році життя після тривалої хвороби. До речі, онкологія також стала причиною смерті актриси, яка зіграла Мальвіну у казці «Пригоди Буратіно».

Згідно з даними Вікіпедії, артистки, яка довгий час боролася з раком легенів, не стало 5 липня. Рафаелла Карра приховувала від громадськості свою хворобу.

Вона увійшла в історію як одна з найвідоміших і успішних телезірок Іспанії та Італії. А газета The Guardian визнавала її секс-символом Європи. У рейтингу ЗМІ, який склали у 2012 році, серед найвідоміших блондинок-італійок Рафаелла Карра посіла перше місце.

Кадр з фільму «Юлій Цезар, завойовник Галлії», 1962 рік

З 1970 року Рафаелла Карра випустила понад 70 музичних альбомів та збірок в 36 країнах, загальний тираж яких перевищив 60 мільйонів. У 2013−2016 років вона була зоряним наставником в шоу «The Voice of Italy».

Найбільшу популярність їй принесла пісня A Far L'amore Comincia Tu, яка увійшла у хіт-паради багатьох країн.

Нагадаємо, що нещодавно у віці 72 років померла російська артистка Наталя Попова. Одна з її ролей — пасербиця у казці «Дванадцять місяців».

Фото з Вікіпедії.

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