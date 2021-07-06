«Найпрекрасніше відео у світі»: ролик з собакою та метеликами набрав майже 19 мільйонів переглядів

Користувачка соцмережі TikTok з американського штату Айдахо під ніком Spicymexicanbean опублікувала відео, головним героєм якого є її собака по кличці Гордо. Як повідомляє видання Newsweek, пес грається на галявині, коли біля нього починають витися два великі жовто-чорні метелики. Гордо упускає тенісний м'ячик, який тримає в пащі, й заворожено спостерігає за летючими красунями, одна з яких приземляється йому на ніс. Собака спокійно нахиляє голову, метелик підіймається і відлітає, а пес проводжає поглядом своїх нових друзів.

Відео стало вірусним, набравши протягом трьох діб понад 18,5 мільйонів переглядів і 5,4 мільйона лайків. У коментарях люди називали відео «найпрекраснішим у світі».

«Ах, я плачу. Таке прекрасне ніжне щеня. Дякую, що поділилися»,"Він такий делікатний і обережний", «Найпрекрасніший і найвеличніший момент у світі. Просто чиста ангельська любов»,"Може цей світ не такий вже жорстокий", — писали розчулені користувачі. А хтось зазначив, що це схоже на рекламу популярної гри Nintendogs або фрагмент з мультфільму.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кішка пролізла в неймовірно вузьку щілину, довівши, що «коти — це рідина» — відео.

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