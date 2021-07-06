У Нідерландах представили бургер вартістю шість тисяч доларів
У ресторані De Daltons в нідерландському містечку Фортюайзен презентували «найдорожчий у світі бургер». Його вартість — п'ять тисяч євро (близько шести тисяч доларів).
Власник закладу Робберт Ян ла Вейн сподівається, що ця страва виконає його дитячу мрію і потрапить до Книги рекордів Гіннесса.
Як повідомляє видання Robb Report, до складу бургера входять м'ясо камчатського краба, японська мармурова яловичина, трюфеля, чорна ікра білуги, фуа-гра, посмажені в клярі з шампанським Dom Perignon кільця цибулі, майонез з качиних яєць, а також сухозлітне золото. До бургера, який отримав назву «Золотий хлопчик», подається пляшка вина Chateau Petrus 1995 року з Бордо.
Вже знайшовся перший покупець, який скуштував цей делікатес.
Раніше «ФАКТИ» писали — Наречена з фатою довжиною 7000 метрів потрапила в Книгу рекордів Гіннесса.
Фото de-daltons133
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