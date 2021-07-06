Ямайка вимагає від британської королеви Єлизавети компенсації в мільярди доларів

Влада колишньої британської колонії Ямайки оголосила, що має намір домагатися від королеви Єлизавети II репарації за період рабовласництва. Ця острівна держава, розташована в Карибському морі, входить до складу Британської співдружності націй. 6 серпня 1962 року Ямайка проголосила незалежність від Великобританії. Главою держави поки що формально залишається британський монарх, представлений генерал-губернатором, який призначається за рекомендацією прем'єр-міністра Ямайки.

У 2012 році, в рік 50-річчя здобуття незалежності від Сполученого Королівства, Ямайка висловила бажання вийти зі Співдружності та стати «повноцінною» республікою.

Як повідомляє видання Daily Star, місцевий уряд вимагає виплати компенсації в мільярди доларів для всіх громадян країни, багато з котрих є нащадками рабів. І збирається подати петицію королеві та британському уряду. Про це офіційно заявила міністр культури країни Олівія Грендж.

Питання про репарації вже порушувалося у 2015 році — коли колишню британську колонію відвідав тодішній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон.

Раніше «ФАКТИ» писали — Приїзд Меган Маркл до Британії «стане жахіттям» для королеви.

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