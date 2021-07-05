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Кішка пролізла в неймовірно вузьку щілину, довівши, що «коти — це рідина» — відео

13:46 5 липня 2021
Кішка пролазить під дверима

Жителька американського штату Пенсільванія опублікувала в соцмережі TikTok відео, в якому її семирічна кішка на прізвисько Холлі наочно «доводить» відому думку, що коти — це рідина. За лічені секунди Холлі примудряється протиснутися в неймовірно вузьку щілину під зачиненими дверима.

Відео стала вірусним. Його перший варіант набрав майже шість мільйонів лайків. Потім жінка додала ще один ролик, в якому видно не тільки, як кішка «просочується» під двері, але й вилазить по інший її бік.

«Насправді існує п'ять станів матерії; рідина, тверде тіло, газ, плазма та кіт «, — пожартував один з користувачів у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Панамі затримали кота-наркокур'єра, який намагався пронести кокаїн у в'язницю.

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