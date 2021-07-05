Папа Римський переніс операцію

У понеділок, 5 липня, стало відомо, що Папа Римський Франциск успішно переніс хірургічну операцію. Як повідомив голова служби друку Святого престолу Маттео Бруні, операція проводилася під загальною анестезією у римській лікарні Джемеллі. Вона була плановою. Хірургічне втручання знадобилося через дивертикулярну хворобу сигмовидної ободової кишки, на яку страждає понтифік.

Франциска поклали до лікарні 4 липня. За кілька годин до госпіталізації він вітав віруючих на площі Святого Петра відповідно до недільної традиції. Папа Римський розповів про плани відвідати Угорщину та Словаччину у вересні.

Про хворобу Франциска Ватикан повідомив у січні. Понтифіку порадили сісти на дієту. Йому наполегливо рекомендували відмовитися від вживання макаронних виробів, а також мучного — хліба, піци та будь-яких солодощів, в першу чергу тортів та тістечок. Крім того, потрібно було зменшити розмір всіх страв та їсти більше фруктів, овочів та риби. Окрім проблем з кишківником у Франциска ще запалення сідничного нерва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Папа Римський вперше в історії урізав зарплати кардиналам.

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