Ілон Маск і Джефф Безос стали ще багатшими: пандемія допомогла товстосумам із США збільшити капітал на 1,2 трлн доларів

Президент США Джо Байден у своєму недавньому зверненні до Конгресу зазначив: «Через пандемію коронавірусу 20 мільйонів американців втратили роботу. В той же час близько 650 мільярдерів в Америці збільшили свій сукупний капітал більш ніж на трильйон доларів. Їх статки перевищують тепер 4 трильйони доларів!»

Журнал Forbes одразу ж відреагував на слова президента. Виявилося, що Байден навіть трохи занизив цифри! Сукупний капітал усіх американських мільярдерів становить 4,6 трильйона доларів. Це на 35% більше, ніж було 1 січня 2020 року. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про початок пандемії наприкінці січня. Так що 3,4 трильйона доларів можна впевнено брати за точку відліку. Таким чином за час пандемії американські багатії збільшили свій капітал на 1,2 трильйона доларів.

Помилився Байден і в кількості власників мільярдних статків. Їх у США тепер 722 особи. Forbes підрахував, що три чверті з них стали ще багатшими. Хтось — на пару мільярдів, а хтось — на 100 мільярдів доларів!

Видання назвало десятку мільярдерів, які за час пандемії зуміли розбагатіти більше за всіх.

1. Всім втер носа Ілон Маск. У порівнянні зі станом на 1 січня 2020 року керівник і основний акціонер компаній Tesla і SpaceX збільшив свій особистий капітал на 144 мільярди доларів! Кілька разів Маск виривався на перше місце найбагатших людей у світі. На даний момент він посідає третю сходинку загального рейтингу — 167,1 мільярда доларів.

2. Джефф Безос, глава Amazon і власник Blue Origin, став багатшим на 86 мільярдів доларів. Сьогодні він найбагатша людина в світі — 197,8 мільярда доларів. До речі, в липні Безос збирається летіти в космос на кораблі, який побудувала Blue Origin.

3. Ларрі Пейдж, один із засновників Google, збільшив капітал на 42 мільярди доларів. Йому вдалося подолати донедавна здавалося б недосяжну межу в 100 мільярдів. Наразі статок Пейджа оцінюється в 106,8 мільярда доларів, і він посідає шосте місце в загальному рейтингу.

4. Сергій Брін, партнер Пейджа по Google, недобрав лише 1 мільярд доларів, щоб зрівнятися з Ларрі. Приріст капіталу 47-річного вихідця з СРСР склав за час пандемії 41 мільярд доларів. У загальному рейтингу Брін посідає восьме місце -103,5 мільярда доларів.

5. Ден Гілберт збільшив свій капітал на 40 мільярдів доларів. Він є засновником компанії Quicken Loans («Прискорені кредити»), яка через масове безробіття, що спричинила пандемія, продемонструвала протягом року казкове зростання. Гілберт у списку найбагатших людей в світі злетів на 36-е місце, потім трохи опустився вниз, а тепер піднявся ще на чотири сходинки і опинився на 32-й сходинці з капіталом 40,1 мільярда доларів.

6. Марк Цукерберг, глава компанії Facebook, став багатшим на 35 мільярдів доларів. Він замикає тепер п'ятірку найбагатших людей світу з капіталом 127,6 мільярда доларів.

7. Ларрі Еллісон, головний акціонер і керівник корпорації Oracle, яка є одним з лідерів на світовому ринку комп'ютерних технологій, додав до свого капіталу ще 34 мільярди доларів. У загальному рейтингу він вклинився між Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном — 104,3 мільярда доларів.

8. Маккензі Скотт — єдина жінка у списку. Потрапити до нього їй допомогло розлучення з Джеффом Безосом. Колишній чоловік віддав їй невеликий відсоток акцій Amazon. Вони принесли Маккензі 25 мільярдів доларів річного доходу! Скотт активно допомагає благодійним фондам. На боротьбу з пандемією вона пожертвувала вже понад 6 мільярдів доларів. А ще вийшла заміж за шкільного вчителя. Її капітал оцінюється наразі у 60,1 мільярда доларів.

9. Білл Гейтс за рік пандемії став багатшим на 22 мільярди доларів. Хоча він давно вже відійшов від керівництва корпорацією Microsoft, її акції продовжують приносити йому стабільний дохід. У загальному рейтингу Гейтс займає четверте місце з капіталом 128,1 мільярда доларів. Навесні дружина Білла Мелінда несподівано подала на розлучення. Фінансову сторону розриву подружніх відносин пара поки обговорює.

10. Майкл Делл, голова компанії Dell, яка відома у всьому світі як виробник комп'ютерної техніки, додав до свого капіталу 19 мільярдів доларів. Його загальний статок оцінюється сьогодні в 50,3 мільярда доларів, що забезпечило бізнесменові 24-е місце в загальному рейтингу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що американський журнал Forbes опублікував оновлений список найбагатших людей в світі, нарахувавши в Україні сім доларових мільярдерів.

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