Приїзд Меган Маркл до Британії «стане жахіттям» для королеви

Дружина британського принца Гаррі, який оселився у США та нещодавно тимчасово повернувся на батьківщину, де взяв участь у церемонії відкриття пам'ятника своїй матері принцесі Діані, отримала запрошення від королеви Єлизавети приїхати у червні майбутнього року до Великобританії — на масштабне святкування Платинового ювілею Її Величності. Монарх відзначатиме 70-річчя сходження на престол.

Хоча ввічливість вимагала, щоб 95-річна королева відправила формальні запрошення онукові та його дружині, Букінгемський палац, як повідомляє видання Daily Express, перебуває в паніці. Приїзд Меган до Лондона стане справжнім жахіттям для Єлизавети II.

Члени королівської родини повинні будуть за традицією зібратися на балконі палацу. Поки що не вирішено, чи приєднаються до них Гаррі та Меган, які від статусу членів королівської сім'ї добровільно відмовилися. Королева, можливо, захоче протягнути парі оливкову гілку миру і дозволити їх присутність на балконі. З одного боку, це дозволить уникнути зайвих розмов про розкол у сім'ї. З іншого боку, як попереджає експерт Даніела Елсер, присутність Маркл відверне увагу публіки від королеви в такий важливий для неї день.

«Все підготовлено для логістичного та піар-кошмару неперевершених розмірів для палацу», — заявила вона. На думку експерта, сенс майбутнього чотириденного свята — посилення значення монархії. І зараз будинок Віндзорів зосереджений на тому, щоб усіма силами підтримати інститут монархії та гарантувати, що він зможе пережити потенційно важкі роки правління принца Чарльза, коли той змінить на престолі свою матір.

«Ця мета може бути серйозно підірвана, якщо святкування ювілею у кінцевому підсумку повністю зведеться до бентежної мелодрами про повернення Гаррі та Меган», — стверджує Елсер.

Тим часом з'явилася інформація, що принц Гаррі може приїхати до Британії вже у вересні цього року. Кенсінгтонський палац планує влаштувати восени більш масштабний захід на честь пам'яті принцеси Діани. 1 липня церемонію провели дуже скромно через обмеження, введені у зв'язку з пандемією. На цей раз принца зможе супроводжувати Меган, яка 4 червня стала матір'ю вдруге.

Читайте також: Розлютився та кинув трубку: стали відомі подробиці сварки принців Гаррі та Вільяма через Меган Маркл.

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter