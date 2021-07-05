Багатоповерхівка у Флориді: частину будинку, що обвалився, довелося підірвати

У США підірвали частину 12-поверхового житлового будинку, що уціліла після обвалення. Як уже повідомляли «ФАКТИ», трагедія сталася 24 червня. Будівля Champlain Towers South, що стояла на березі Атлантичного океану, впала серед ночі у місті Сарфсайд, штат Флорида. Поки офіційно підтверджено загибель 24 осіб, зокрема дітей. Ще 121 людина вважається зниклою безвісти.

Пошуково-рятувальну операцію довелося перервати 3 липня через загрозу подальшого обвалу будинку. А тут ще до узбережжя Флориди попрямував тропічний шторм «Ельза». Він встиг завдати удару по Кубі та Домініканській Республіці. І хоча шторм втратив частину сили, швидкість вітру все ще перевищує 100 км/год.

У 15 округах Флориди було оголошено надзвичайний стан. Серед них опинився округ Майамі-Дейд з населенням близько 2,5 мільйона осіб. Сарфсайд є його частиною.

Синоптики попередили, що шторм з великою ймовірністю зачепить Champlain Towers South. Тому міська влада прийняла непросте рішення — провести контрольоване знесення уцілілої частини багатоповерхівки. Вони провели бесіду з родичами тих, чия доля ще не встановлена після червневої трагедії. Рятувальники не втрачають надії, що хтось із них ще живий. Ці люди теоретично можуть знаходитися під завалами у так званих «кишенях» з повітрям. Експерти запевнили, що контрольований вибух не заподіє тим, хто вижив, якщо вони є, ніякої шкоди. Вибухівку встановили так, щоб уламки уцілілої частини будинку не впали на ділянку першого обвалення.

Знесення було завершено близько 22:30 4 липня за місцевим часом (5:30 5 липня за київським часом). Одразу після цього рятувальники повернулися до розбору завалів.

На місці будівлі працюють також криміналісти з ФБР та поліції. Вони повинні встановити причину обвалу будинку.

Про те, що 12-поверховий житловий комплекс потребує капітального ремонту, стало відомо рік тому. Однак члени правління, які відповідали за експлуатацію будинку, так і не зуміли дійти згоди з приводу того, які роботи та коли слід провести.

Читайте в «ФАКТАХ» — Багатоповерхівку в США підірвали: версія конспірологів

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