Той, що біжить по хвилях: Марк Цукерберг прокотився на дошці для серфінгу з американським прапором у День незалежності США

Американський програміст і бізнесмен Марк Цукерберг, творець соцмережі Facebook, на честь Дня незалежності США опублікував в Instagram відео, де він, тримаючи в руці американський прапор, ковзає по воді озера на електричній дошці для серфінгу. «Щасливого 4-го липня!», — підписав відео 37-річний мільярдер.

Ролик став вірусним eусоцмережах. Багато хто визнав його прекрасною основою для мемів. Деякі користувачі засумнівалися в реальності відео. Хоча відомо, що Цукерберг дійсно захоплюється серфінгом і вже не вперше публікує відео, в яких практикує своє хобі.

Марк Цукерберг займає п'яте місце в писку найбагатших людей світу. Він «стоїть» близько 97 мільярдів доларів.

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