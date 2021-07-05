27.15 / 27.35 32.20 / 32.40
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Той, що біжить по хвилях: Марк Цукерберг прокотився на дошці для серфінгу з американським прапором у День незалежності США

8:06 5 липня 2021
Марк Цукерберг

Американський програміст і бізнесмен Марк Цукерберг, творець соцмережі Facebook, на честь Дня незалежності США опублікував в Instagram відео, де він, тримаючи в руці американський прапор, ковзає по воді озера на електричній дошці для серфінгу. «Щасливого 4-го липня!», — підписав відео 37-річний мільярдер.

Ролик став вірусним eусоцмережах. Багато хто визнав його прекрасною основою для мемів. Деякі користувачі засумнівалися в реальності відео. Хоча відомо, що Цукерберг дійсно захоплюється серфінгом і вже не вперше публікує відео, в яких практикує своє хобі.

Марк Цукерберг займає п'яте місце в писку найбагатших людей світу. Він «стоїть» близько 97 мільярдів доларів.

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

На українців, що збираються на відпочинок в Кирилівку, чатують шахраї: як розпізнати афериста

На українців, що збираються на відпочинок в Кирилівку, чатують шахраї: як розпізнати афериста

Елізабет і Деміан Герлі

Сина Елізабет Герлі позбавили 250-мільйонного спадку після самогубства батька

Олександр Сурков

«Гіркін — дурень, Росія його кинула»: Олександр Сурков про те, чому ЗСУ не дійшли до кордонів РФ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.