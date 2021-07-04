Гра обернулася трагедією: трирічна дитина вистрілила собі в обличчя з травматичної зброї

У Саратовській області Росії сталася трагедія з трирічним хлопчиком, який під час гри вистрілив собі в обличчя світлошумовими кулями. Лікарі оцінюють стан малюка як важкий і готують до операції, повідомляє 5-tv.ru.

Як пістолет виявився в руках дитини, невідомо, заявив глава Балаковского району Сергій Грачов. За його словами, він тримає питання на особливому контролі і вже обговорив ситуацію з міністром охорони здоров'я.

Свою перевірку проводять і правоохоронні органи, які вирішують питання про порушення кримінальної справи.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Краснодарському краї в місті Армавір хлопчик випадково вистрілив собі в голову з травматичного пістолета, поки батьки … приймали гостя на кухні.

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