У Росії вертоліт впав на поле соняшників, пілот зник
У Кабардино-Балкарії (Росія) вертоліт Мі-2 здійснив жорстку посадку. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МНС Росії.
Аварія сталася поблизу міста прохолодного. Вертоліт проводив зрошення сільгоспугідь.
Відео інциденту показує Telegram-канал Life shot.
«За попередніми даними, постраждалих немає», — розповіли у відомстві. Там додали, що руйнування також відсутні.
За даними джерела агентства, пілот Мі-2 «зник» після жорсткої посадки.
«На борту вертольота перебував тільки один пілот. На місці його не виявилося, двері кабіни вертольота були відкриті», — повідомив він.
В даний час організовані пошуки пілота.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про катастрофу військового літака на Філіппінах. На борту якого перебували 92 людини, в тому числі три пілоти і п'ять членів екіпажу. С-130 не потрапив на злітно-посадкову смугу, а після удару об землю розвалився на частини і загорівся.235
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