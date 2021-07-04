Десятки людей загинули в результаті падіння літака «Геркулес» на Філіппінах

У неділю, 4 липня, на Філіппінах розбився військовий літак, на борту якого перебували 92 людини, зокрема три пілоти та п'ять членів екіпажу. Трагедія сталася під час посадки на острів Холо на південному заході країни. С-130 не потрапив на злітно-посадкову смугу та після удару об землю розвалився на частини й загорівся.

Щонайменше 29 людей загинули. Ще 50 доставили до лікарні з опіками та іншими травмами. Також отримали серйозні травми четверо селян, які опинилися неподалік від місця авіакатастрофи. Багато постраждалих перебувають у вкрай важкому стані.

Проводиться пошуково-рятувальна операція. Військові сподіваються, що вдасться знайти інших людей, які були на борту.

Літак Lockheed C-130 Hercules був переданий філіппінській армії Сполученими Штатами Америки на початку цього року як військова допомога.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель військового літака Як-130 в Білорусі. Він розбився у Барановичах. Загинули обидва пілоти.

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