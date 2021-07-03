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Впливовий американський сенатор Тед Круз тисне на Байдена через «Північний потік-2»

20:29 3 липня 2021
Сенатор Тед Круз

Сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз заблокував призначення 13 ключових кандидатів на посади у Державному департаменті США. Своїми діями відомий політик намагається чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена та переконати її посилити санкції, які пов'язані з «Північним потоком-2». Круз не підтримує рішення не вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором російського газопроводу.

Як повідомляє телеканал NBC News з посиланням на чотири надійних джерела, ці 13 кандидатів схвалені Комітетом з питань зовнішньої політики Сенату США. Однак дії Теда Круза роблять перспективи їхнього призначення неоднозначними. Цікаво також, що всі вони претендують на посади, які прямо не пов'язані з «Північним потоком-2».

Серед тих, чиє призначення заблокував сенатор Круз, виділяються Бретт Холмгрен і Деніел Крітенбрінк. Перший претендує на пост заступника державного секретаря США з питань діяльності розвідки, другий — це заступник держсекретаря з відносин з країнами Південно-Східної Азії. Ще двоє людей збираються займатися в Держдепартаменті питаннями дотримання прав людини та демократичних свобод. Крім того, Круз перешкоджає призначенню послів США у низці країн Африки, зокрема у Сомалі, Алжирі та Демократичній Республіці Конго.

Раніше кандидати на пост канцлера Німеччини Армін Лашет і Олаф Шольц висловилися за відмову від російського газопроводу «Північний потік-2».

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