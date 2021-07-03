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Потужний зсув у Японії зруйнував сотні будинків: шокуюче відео трагедії

17:31 3 липня 2021
Наслідки зсуву в Японії

У суботу, 3 липня, в Японії сталася трагедія. У місті Атамі, яке розташовано на північний захід від Токіо, гігантський зсув зруйнував понад 10 житлових будинків. Близько 10:30 за місцевим часом величезні маси землі та піску упереміш з водою зійшли з вершини гори та змели все на своєму шляху.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про небувалий торнадо у Чехії.

Як повідомляє агентство Kyodo, загинули щонайменше дві людини. Близько 20 вважаються зниклими безвісти.

Зсув було викликано зливами. В цей час ведеться пошук тих, хто вижив. Владі довелося евакуювати жителів приблизно 21 тисячі будинків, а також людей, які відпочивали на місцевому курорті. Він славиться своїми гарячими джерелами.

Збиток завдано не менше ніж 300 житловим будинкам, а також інфраструктурі Атамі.

Грязьовий потік рухався зі швидкістю близько 40 км/ч. Місцева річка, ширина якої зазвичай не перевищує двох метрів, розлилася та затопила частину вулиць.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про обвалення 12-поверхового житлового будинку в американському місті Сарфсайд, штат Флорида. Там кількість загиблих на цей час складає вже 22 людини. Серед них є діти. Доля ще 126 осіб залишається невідомою. Пошуково-рятувальну операцію довелося зупинити. Є великий ризик, що може впасти уціліла частина багатоповерхівки. Окрім того, у сторону Флориди рухається ураган.

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