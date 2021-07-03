«Деструктивні дії Києва»: Путін поскаржився Макрону на Україну

Російський президент Володимир Путін, який продовжує просувати наратив, що українці і росіяни «один народ», у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що Київ гальмує переговорний процес по Донбасу.

У Москві назвали Мінські угоди 2015 року «безальтернативною основою врегулювання» конфлікту на сході нашої країни.

У пресрелізі Кремля також йдеться про те що «дії Києва деструктивні», «з вини України фактично саботуються спроби змінити ситуацію, у тому числі у нормандському форматі».

Путін продовжив наполягати на прямих переговорах української сторони з ватажками так званих «ДНР» і «ЛНР».

«Акцентована необхідність повного виконання українською владою раніше взятих на себе зобов'язань, перш за все щодо встановлення прямого діалогу з Донецьком та Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу», — йдеться у повідомленні.

У відповідь на заяви Путіна президент Володимир Зеленський вважає, що в українців і росіян багато спільного, але вони — не один народ. При цьому він зазначив, що на сьогодні мета в України та Росії повинна бути одна — завершення війни на Донбасі та повернення територій.

Нагадаємо, після саміту країн НАТО канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність прямого діалогу ЄС з президентом Росії Володимиром Путіним. Але її ініціатива не була підтримана главами країн Євросоюзу.

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter