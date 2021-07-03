Доручення Олександра Лукашенка «повністю перекрити» кордони з Україною не що інше, як прагнення відвернути увагу світу від репресій, які відбуваються у Білорусі. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації президента США Джо Байдена, пише Reuters.



Представник адміністрації пообіцяв, що Вашингтон і надалі буде уважно стежити за подіями в Білорусі й притягати до відповідальності уряд Лукашенка.



«Схоже, режим Лукашенка знову намагається відвернути увагу від своєї кампанії репресій проти свого народу. Ми будемо продовжувати підтримувати білоруський народ і притягати до відповідальності режим», — цитує ресурс слова чиновника.



Нагадаємо, 2 липня Лукашенко наказав повністю закрити кордон з Україною нібито через контрабанду зброї.



Раніше через примусову посадку у Мінську ірландського лоукостера Ryanair та затримання опозиціонера Романа Протасевича багато європейських авіакомпаній стали облітати Білорусь.



Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. А з 29 травня Київ офіційно заборонив використовувати повітряний простір літакам, зареєстрованим у Білорусі.

На цьому тижні Вашингтон також заборонив продаж квитків на авіаперельоти до Білорусі й назад.

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