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Російський мільярдер помер від коронавірусу після щеплення

20:31 2 липня 2021
Олег Бурлаков

21 червня в московській приватній клініці Лапіно у віці 71 року від коронавірусу помер бізнесмен Олег Бурлаков, який займає 177-е місце в списку найбагатших росіян за версією Forbes. Про це повідомляє Forbes.

За інформацією російських ЗМІ, тіло зникло з моргу в невідомому напрямку. Правоохоронні органи ситуацію не коментують.

Як стало відомо Forbes раніше, він помер від коронавірусу.

За інформацією джерел, Бурлаков останнім часом мешкав з Софією Шевцовою, у них залишилася малолітня дочка.

У радянський період мільйонер займався секретними військовими розробками. Його називали одним з найбільш закритих учасників російського списку Forbes. Останні згадки Бурлакова пов'язані не з його статками, а з його 106-метровою парусною яхтою Black Pearl, що працює на альтернативних джерелах енергії, яка була визнана найкращою парусною яхтою 2019 року за версією The World's Superyacht Awards.

Як повідомлялося в ЗМІ, в 2018 році на Бурлакова було скоєно замах — невідомі в центрі Москви обстріляли Cadillac Escalade, що належав йому.

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