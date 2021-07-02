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Лукашенко наказав повністю перекрити кордон з Україною

19:05 2 липня 2021
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив прикордонникам «повністю перекрити» кордон з Україною нібито через контрабанду зброї. Про це він сказав на урочистих зборах на честь Дня Республіки в п'ятницю, 2 липня.

«Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», — цитує президента БЕЛТА .

Нагадаємо, з 29 травня Україна офіційно заборонила використовувати повітряний простір літакам, зареєстрованим в Білорусі. А 26 травня Київ припинив авіасполучення з Білоруссю.

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