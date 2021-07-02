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У Білорусі на відому співачку завели кримінальну справу за образу Лукашенка

18:46 2 липня 2021
У Білорусі на відому співачку завели кримінальну справу за образу Лукашенка

Білоруська співачка Анжеліка Агурбаш повідомила про порушення проти неї кримінальної справи про розпалювання ворожнечі і образу президента Лукашенка — в т. ч. за участь в акціях солідарності біля посольства Білорусі в Москві. Про це вона повідомила в Instagram .

За словами Агурбаш, білоруська влада оголосила її в розшук і зажадали її екстрадиції та арешту. При тому офіційно про порушення кримінальної справу стосовно Агурбаш не повідомлялося.

«Схоже, Лукашенко не зупиниться, поки не знищить усіх нас, наші життя, долі і наше майбутнє. І наша подальша бездіяльність і зволікання може обернутися справжньою катастрофою для Білорусі», — сказала Агурбаш у відеозверненні, закликавши всі політичні рухи, партії і «небайдужих людей» об'єднати зусилля, щоб домогтися народного референдуму і обговорення нового проекту Конституції.

Нагадаємо, що раніше до акцій солідарності проти Лукашенка приєднався фронтмен проекту Brutto Сергій Міхалок, який написав пісню «Воїни Світла», яка стала гімном євромайдан. Музикант заявив, що музиканти Brutto не визнають результати виборів в 2020 році і не вважають Олександра Лукашенко законним президентом.

фото instagram.com/angelicaagurbash/

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