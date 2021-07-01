Багато помилявся і говорив невірні речі: в Росії розповіли про ляпи Путіна під час «Прямої лінії»

Російські журналісти проаналізували «ляпи» президента Росії Володимира Путіна, які він допустив під час т.зв. «Прямої лінії» з народом 30 червня. Як повідомляє «Капітал Країни», під час ефіру Путін нарахував аж 500 млн пільгових «ипотечників» в Росії (тоді як всього в країні проживає 144 млн чоловік) і намагався розмовляти з записаними відеозверненнями.

Помилку про пільгову іпотеку господар Кремля повторив двічі.

«Пільгової іпотекою скористалися понад 500 млн осіб. Понад 500 млн осіб «, — заявив Путін. За його словами, ці «500 млн осіб» взяли кредити під 2,5% річних. Насправді ця ставка становила 6,5%.

Не володів Путін і даними про кількість пацієнтів, які ризикують заразитися COVID-19 після щеплень російськими чудо-вакцинами «Епівак» і «Ковівак» — він сказав, що хворіють аж 10% вакцинованих громадян. Але під час ефіру віце-прем'єр Тетяна Голікова прислала «начальнику» повідомлення про те, що хворіють всього 2,5%.

Говорячи про обов'язкову вакцинацію, президент примудрився і підтримати її, і тут же не підтримати, згадавши досвід Радянського Союзу.

«У Радянському Союзі вас хтось питав? Ніхто не питав. Я жив у простій робітничій сім'ї, батьків ніхто не питав. Тук-тук-тук. Зате стабільна була ситуація», — сказав він.

Половину звернень до Путіна записали попередньо, через це він плутався і потрапляв в безглузді ситуації.

«Світлана, а як вас по батькові?» — заговорював він з відео.

«Це записане звернення», — підказувала ведуча.

Нагадаємо, Зеленський відповів «колезі» на його слова про те, що українці і росіяни — один народ.

356

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter