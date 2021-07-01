Приїхала на заробітки: в Польщі в річці знайшли тіло зниклої українки

У Польщі поблизу міста Рава Мазовецька потонула 36-річна громадянка України. Тіло жінки підняли з річки Равка, повідомляє місцевий ресурс Dziennik.pl.

Про зникнення українки у вівторок, 29 червня, повідомив її роботодавець. За його словами, на роботі вона не з'являлася вже два дні, а в неділю по обіді пішла на річку Равка.

У пошуках зниклої українки задіяли поліцейський вертоліт. Виявивши тіло жінки в воді, його доставили на експертизу.

Місцева прокуратура почала розслідування.

А раніше в польській Познані місцевий житель напав на групу українців, які відпочивали на пляжі біля Стшешинського озера. Наш співвітчизник отримав удар в голову і втратив свідомість.

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