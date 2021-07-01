Принц Гаррі заявив, що з двома дітьми відчуває себе жонглером

В останній день червня принц Гаррі, який нещодавно прилетів до Лондона, несподівано відвідав церемонію нагородження лауреатів дитячої премії WellChild Awards. Вона вручається у Великобританії талановитим дітям із серйозними захворюваннями. Цього разу її провели у Королівських ботанічних садах Кью на південному заході британської столиці.

Герцог Сассекський успішно завершив свій п'ятиденний карантин після прильоту на батьківщину. Він здав ПЛР-тест, і той виявився негативним.

Тепер Гаррі може вільно переміщатися країною та брати участь у публічних заходах. Для нього це дуже важливо, оскільки 1 липня о 14:00 за лондонським часом (16:00 за київським часом) він має намір бути присутнім на відкритті пам'ятника принцесі Діані у саду Кенсингтонського палацу.

Там він зустрінеться зі своїм старшим братом принцом Вільямом. Церемонія матиме приватний характер. На ній не буде принца Чарльза. Не братиме участі у відкритті пам'ятника і Кейт Міддлтон. Запрошені автор статуї Йен Ренк-Броадлі та дизайнер ландшафту Піп Моррісон.

Є надія, що Вільям та Гаррі заради любові та поваги до своєї матері закопають сокиру війни. Сварка між братами триває другий рік.

Поки вони навіть не розмовляли один з одним. Вільям разом з дружиною та старшим сином побував 29 червня на матчі між збірними Англії та Німеччини з футболу. Він щиро порадів перемозі англійців та їхньому виходу в ¼ фіналу Євро-2020.

А Гаррі 30 червня привітав лауреатів премії WellChild Awards. Він особисто поговорив з кожним з них.

На церемонії також був присутній популярний британський співак Ед Ширан. До речі, Ширан сидів на трибуні стадіону «Уемблі» поруч з Девідом Бекхемом, принцом Вільямом, Кейт Міддлтон та принцом Джорджем. Так що Ед за два дні зустрівся з обома братами.

Співак привітав Гаррі з народженням другої дитини. «У вас донька, правильно? Вітаю! У нас з дружиною також 10 місяців тому народилася донька — Ліра Антарктика. А вашій всього місяць. Думаю, ви відчуваєте себе як на фронті! Дивуюся, як вам вдається справлятися з двома маленькими дітьми», — сказав Ширан.

Принц Гаррі, Ед Ширан і Енн-Марі

«З двома дітьми особисто я відчуваю себе жонглером!» — з посмішкою відповів принц Гаррі.

Цікаво, що церемонія нагородження WellChild Awards зазвичай проходить у вересні. Однак керівництво фонду, який є засновником цієї премії, пішло назустріч герцогу Сассекському та погодилося перенести її на кінець червня, щоб Гаррі мав можливість особисто привітати лауреатів. Але його поява зберігалася від дітей та їхніх батьків у найсуворішій таємниці.

Для хворих, але неймовірно талановитих дітей, день виявився повний приємних сюрпризів. Вони не тільки поговорили з принцом Гаррі, але й послухали живе виконання Едом Шираном його хітів. У невеликому концерті також взяла участь співачка Енн-Марі. До речі, 30-річна попзірка є триразовою чемпіонкою світу з карате.

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