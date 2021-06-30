Путін незадоволений зовнішньою політикою Зеленського

Російський президент Володимир Путін, ідею про прямі контакти з яким канцлерки ФРН Ангели Меркель не підтримали багато країн-членів ЄС, під час прямої лінії у черговий раз повторив кремлівський наратив про «зовнішнє управління Україною» та знову назвав громадян двох країн «єдиним народом».

Як передає «Раньше всех. Ну почти», Путін відповів на запитання про те, чому Україна не входить до списку недружніх країн. Він заявив, що не вважає її такою, і додав: «Я вже не один раз казав і можу повторити. Я взагалі вважаю, що українці і росіяни — один народ». І пообіцяв написати «аналітичну статтю» про Росію й Україну.

А от нинішнє керівництво нашої країни господар Кремля вважає недружнім Росії. Путін заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки той «повністю віддав країну під зовнішнє управління».

А ще поскаржився на ніби-то «дискримінацію» росіян в Україні, порівнявши це із «застосуванням зброї масового ураження».

Нагадаємо, що нещодавно американський президент Джо Байден і російський лідер зустрічалися у Женеві. Після зустріч Путін заявляв, що «тему України» співрозмовники торкнулися «мазком». А Джо Байден згадав Україну та Мінські угоди, як одну з основних тем їхньої бесіди.

Про те, що значила зустріч Байдена і Путіна у Швейцарії, а також про ситуацію з тимчасово окупованими українськими територіями, читайте в ексклюзивному інтерв'ю колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна «ФАКТАМ».

Фото з сайту Кремля.

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