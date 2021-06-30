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Світ

Рекордна спека у Канаді: відомо про 130 раптових смертей

11:25 30 червня 2021
термометр

У Канаді кілька днів поспіль фіксують високі температури повітря. У вівторок, 29 червня, вперше з 1937 року у Канаді зафіксували + 49,6°С, повідомляє CBC.

Через безпрецедентну спеку на заході країни — в провінції Британська Колумбія та частково в Альберті почастішали випадки госпіталізації людей.

У Ванкувері з 25 червня повідомили про 130 випадків раптової смерті у місті та його околицях.

У поліції зазначають, що більшість померлих були літніми людьми або мали хронічні захворювання. Жару вважають одним з факторів, який спровокував смерть людей.

Метеослужба Канади попереджає про подальшу спекотну погоду у декількох провінціях країни.

У Ванкувері та його околицях обладнали охолоджувальні центри та тимчасові фонтанчики. Поліція посилила патрулювання.

Канада — найбільш сніжна країна у світі та друга за показниками холоду. Про подібну спеку тут не чули з початку минулого століття.

Нагадаємо, в Україні останній день червня теж буде спекотним, але з більш помірними температурами, зливами та грозами.

За прогнозами синоптиків, липнева погода в Україні буде нестабільною. Аномальна спека буде чергуватися з бурями, шквалами та зливами.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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