Рекордна спека у Канаді: відомо про 130 раптових смертей
У Канаді кілька днів поспіль фіксують високі температури повітря. У вівторок, 29 червня, вперше з 1937 року у Канаді зафіксували + 49,6°С, повідомляє CBC.
Через безпрецедентну спеку на заході країни — в провінції Британська Колумбія та частково в Альберті почастішали випадки госпіталізації людей.
У Ванкувері з 25 червня повідомили про 130 випадків раптової смерті у місті та його околицях.
У поліції зазначають, що більшість померлих були літніми людьми або мали хронічні захворювання. Жару вважають одним з факторів, який спровокував смерть людей.
Метеослужба Канади попереджає про подальшу спекотну погоду у декількох провінціях країни.
У Ванкувері та його околицях обладнали охолоджувальні центри та тимчасові фонтанчики. Поліція посилила патрулювання.
Канада — найбільш сніжна країна у світі та друга за показниками холоду. Про подібну спеку тут не чули з початку минулого століття.
Нагадаємо, в Україні останній день червня теж буде спекотним, але з більш помірними температурами, зливами та грозами.
За прогнозами синоптиків, липнева погода в Україні буде нестабільною. Аномальна спека буде чергуватися з бурями, шквалами та зливами.
Фото: https://ua.depositphotos.com159
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