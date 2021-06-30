Російські винищувачі погрожували військовому кораблю НАТО у Чорному морі

У вівторок, 29 червня, Нідерланди звинуватили Росію у створенні загрози безпеці фрегату «Еверстен» у Чорному морі. Корабель Військово-морського флоту Нідерландів знаходився на відстані 14 морських миль від Криму, коли у небі з'явилися російські винищувачі. Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевельд-Схаутен заявила, що літаки «пролітали небезпечно низько та близько» над фрегатом.

Сталося це 24 червня, на наступний день після інциденту з британським есмінцем «Дефендер». Його, як відомо, росіяни обстріляли. Правда, робили це так, щоб не заподіяти шкоди кораблю й екіпажу.

Бейлевельд-Схаутен підкреслює, що «Еверстен» під час появи російських винищувачів знаходився у нейтральних водах. Росія відносить до своїх територіальних вод 12-мильну зону від узбережжя Криму. Міжнародне співтовариство не визнає суверенітет Росії над цими водами та вважає їх українськими. Але «Еверстен» навіть не зайшов у цю зону!

Після декількох годин залякування на борту фрегата сталися перебої у роботі електронного обладнання. Міноборони Нідерландів стверджує, що літаки були оснащені бомбами та ракетами класу «повітря-поверхня».

Бейлевельд-Схаутен назвала дії російських військових «небезпечними та безвідповідальними». Вона підкреслила, що «Еверстен» мав повне право перебувати там, де стався інцидент.

Фрегат "Еверстен"

«Немає жодних виправдань таким агресивним діям, які без необхідності збільшують ризик інцидентів. Нідерланди звернуться до Росії з цього приводу», — заявила міністр.

Вона також пояснила, чому повідомила про інцидент не одразу. Він стався пізно ввечері 24 червня. Це був четвер. У п'ятницю штаб отримував докладні рапорти. Потім у міністерстві їх детально вивчили та зробили відповідні висновки.

Російські військові літаки займалися залякуванням команди фрегата ВМФ Нідерландів

«Еверстен» виконував патрулювання спільно з британськими кораблями у рамках підготовки до військово-морських навчань Sea Breeze, які стартували у Чорному морі 28 червня. До них залучені 32 бойових кораблі, 40 літаків та 5 тисяч військовослужбовців з 17 країн НАТО, а також партнерів альянсу, зокрема України. До речі, «Еверстен» у навчаннях участі не бере.

У Москві підтвердили, що російські винищувачі «вступали у взаємодію з кораблем ВМФ Нідерландів». Міністерство оборони Росії стверджує, що фрегат у нейтральних водах змінив курс та попрямував до Керченської протоки.

«Для запобігання порушенню кордону у повітря підіймалися винищувачі Су-30 та бомбардувальники Су-24, які здійснили прольоти поблизу корабля на безпечній відстані», — заявили у Москві.

Після цього «Еверстен» нібито змінив курс у сторону «від кордону Росії». Москва наполягає на тому, що не порушувала міжнародних правил.

Все це дуже схоже на те, як Росія інтерпретує ситуацію з есмінцем «Дефендер». Стрілянина по британському кораблю називається попереджувальною. Саме «Дефендер» вдерся у територіальні води РФ. Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб спростував цю інформацію та підкреслив, що російська версія інциденту у Чорному морі була «передбачувано неточною».

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