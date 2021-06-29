Біля берегів курортного острова Балі затонув пасажирський пором

У вівторок, 29 червня, під час шторму біля берегів острова Балі затонув пасажирський пором. На борту знаходилися 41 пасажир та 12 членів команди. Щонайменше шестеро загинули. Їхні тіла з води дістали рятувальники.

Як стверджують очевидці, шторм був дуже сильним. Висота хвиль досягала 4 метрів. Врятувати вдалося 44 людини. Багато з них були без свідомості. Три людини вважаються зниклими безвісти.

Пором вийшов з порту Кетапанг (Східна Ява) до Гілімануку (Балі). Судну треба було подолати лише 50 км, однак завадив шторм.

На жаль, подібні трагедії в Індонезії трапляються часто. Країна розташована на більш ніж 17 тисячах островів. Сполучення між ними забезпечують пороми. Деякі з них у жалюгідному стані, а правила безпеки ігноруються.

Найбільшою такою трагедією вважається загибель порома у лютому 1999 року. На ньому знаходилися 322 людини. Вижили тільки 20 з них.

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