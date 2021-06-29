Знайшли викрадені у Греції картини Пікассо та Мондріана

У вівторок, 29 червня, стало відомо, що поліція Греції знайшла дві картини, які було вкрадено близько 10 років тому з Національної художньої галереї в Афінах. Вдалося повернути роботу Пабло Пікассо «Голова жінки», що була написана відомим художником у 1939 році, та полотно голландського живописця Піта Мондріана «Вітряк», яке датується 1905 роком. Картина Пікассо оцінюється у 16,5 мільйона євро.

"Голова жінки" Пабло Пікассо

Цей злочин називають найбільшою музейною крадіжкою у сучасній історії Греції. Вона була ретельно спланована. Злодії перехитрили охорону. Злочинці діяли як у знаменитій комедії «Як вкрасти мільйон» з Одрі Хепберн та Пітером О'Тулом. Вони вночі кілька разів включали сигналізацію. Охоронці та поліція не знаходили нічого підозрілого. Врешті-решт вони вирішили, що це дає збої сигналізація та відключили її.

"Вітряк" Піта Мондріана

Злодії спокійно проникли у галерею, вирізали картини з рам, взяли ще кілька графічних малюнків італійського художника Гульєльмо Качча та зникли. До речі, вони хотіли вкрасти дві картини Мондріана, але одну з невідомих причин кинули, коли покидали музей. Злодії упоралися за сім хвилин.

Охоронці виявили зникнення картин тільки вранці, коли проводили обхід галереї перед її відкриттям.

Як повідомляє грецьке видання Proto Thema, вкрадені у січні 2012 року картини знайшли за 50 кілометрів від Афін. Вони були заховані в ущелині. Подробиці поки не відомі. Заарештовано 49-річного місцевого жителя. Однак не зрозуміло, чи брав він участь у крадіжці.

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Очікується, що поліція та Міністерство культури Греції проведуть 29 червня пресконференцію.

Про стан картин також нічого не відомо. За деякими даними, «Вітряк» отримав пошкодження.

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