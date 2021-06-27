Секретні документи Міноборони Британії по есмінцю «Дефендер» знайшли на автобусній зупинці

У неділю, 27 червня, стало відомо, що на автобусній зупинці в англійському графстві Кент були виявлені секретні документи міністерства оборони Великобританії. Вони містили детальну інформацію про британський есмінець «Дефендер» та британські збройні сили. Майже 50 промоклих сторінок знайшов чоловік, який побажав залишитись інкогніто. Він повідомив про знахідку BBC.

У Міністерстві оборони Великобританії визнали факт втрати. У відомстві заявили, що один зі співробітників повідомив про те, що втратив важливі папери, однак відмовилися назвати його ім'я.

BBC стверджує, що документи були знайдені напередодні інциденту у Чорному морі, коли російські кораблі та літаки переслідували есмінець «Дефендер», який пройшов біля узбережжя Криму.

Документи підтверджують, що курс корабля був узгоджений та схвалений британським урядом. Операція отримала назву Op Ditroite. Під час її обговорення розглядалася ймовірність того, що російські військові можуть перейти від оборонної тактики до більш рішучих дій.

Постійний спільний штаб (орган, який планує все військові операції Великої Британії) запропонував два курси для «Дефендера». «Безпечний та професійний прямий маршрут з Одеси до Батумі» було обрано виважено. Уряд хотів продемонструвати, що Британія вважає води поблизу Криму українськими.

При виборі альтернативного курсу вдалося б уникнути конфронтації з Росією, але у цьому випадку могло скластися враження, що Британія злякалася. Це дозволило б Москві говорити, що Лондон де-факто визнає води поблизу Криму російськими.

Було вирішено, що есмінець здійснить «мирний прохід через українські територіальні води» з зачохленою корабельною артилерією та корабельним гелікоптером в ангарі. Британський уряд підтримав рішення штабу, щоб висловити підтримку Україні, попри можливі ризики. Це означає, що бойовий корабель використовували для досягнення важливих дипломатичних цілей.

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