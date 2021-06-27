Багатоповерхівку у США підірвали: версія конспірологів

Трагедія у місті Сарфсайд, штат Флорида, породила у соцмережах нову теорію змови. Конспірологи пов'язали обвалення 12-поверхового житлового будинку на березі Атлантичного океану з таємничою смертю американського мільйонера Джона Макафі в іспанській в'язниці. Стверджується, що житловий комплекс «Чемплейн-Тауерс-Саут» було підірвано, щоб знищити компромат, який Макафі зібрав на представників влади США.

За останніми даними в результаті обвалення будинку у Сарфсайді загинули п'ятеро людей. Триває пошук зниклих безвісти. Експерти вважають, що причиною трагедії стало поступове сповзання багатоповерхівки в океан. Про те, що будинок потребує термінового капітального ремонту, вчені попереджали ще рік тому.

Що стосується 75-річного Макафі, то іспанська влада заявила про самогубство творця першого комп'ютерного антивірусу в історії. Однак конспірологи, особливо представники американського руху QAnon, не вірять в це. Вони стверджують, що Макафі було вбито.

У соцмережах активно поширюється твіт, який Джон Макафі нібито розмістив у своєму акаунті 8 червня 2021 року о 10:03. «Якщо зі мною що-небудь трапиться, будь ласка, знайте, що є 31 терабайт файлів, які я розмістив на жорстких дисках у моїй квартирі поруч з 88-ю вулицею та Коллінз-авеню на північ від Маямі-Біч», — нібито написав Макафі.

Зараз даного твіта в акаунті Джона не існує. Активісти QAnon поширюють скриншот цього послання. Експерти кажуть, що теоретично Макафі (або хтось, хто зламав його акаунт) міг видалити твіт. Разом з тим це може бути звичайний фейк, який так люблять поширювати конспірологи.

Зруйнована багатоповерхівка дійсно була на Коллінз-авеню, 8877. Однак немає жодних відомостей про те, що у Макафі там була квартира.

Джон дійсно згадував, що збирав компромат на представників влади. Так 9 червня 2019 року, коли Макафі був на Кубі, він написав у Twitter: «Я зібрав файли про корупцію в урядах. Вперше я називаю імена та деталі. Почну з корумпованого агента ЦРУ та двох чиновників на Багамах. З'явиться сьогодні. Якщо мене заарештують, або я зникну, понад 31 терабайт викриттів будуть опубліковані у пресі».

Джон Макафі

У лютому 2019 року в інтерв'ю Джені Фрідман Макафі заявив, що зламав комп'ютерну систему уряду Белізу у 2012 році та зібрав величезну кількість компромату. Його цікавили зв'язки Вашингтона з Белізом. Він був упевнений, що американська влада та спецслужби переслідують його.

«Я шукав цю інформацію, але не знайшов. Але я виявив, що міністр нацбезпеки є найбільшим наркоторговцем у Центральній Америці, а міністр імміграції є найбільшим торговцем людьми», — заявив тоді Макафі.

Якщо все це правда, і у Джона дійсно був весь цей компромат, то виглядає малоймовірно, що він раптом вказав у Twitter точне місце, де заховав всі ці файли.

Проте активісти QAnon запевняють, що представники політичної еліти США організували усунення Джона Макафі у в'язниці та наказали підірвати будинок у Флориді, щоб знищити захований там компромат.

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