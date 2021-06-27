Ердоган оголосив про грандіозне будівництво: у Туреччині риють канал паралельно Босфору

У суботу, 26 червня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган дав старт початку будівництва каналу «Стамбул», який з'єднає Мармурове та Чорне моря та пройде паралельно протоці Босфор. Грандіозний проєкт оцінюється у 15 мільярдів доларів. Ердоган стверджує, що будівництво триватиме шість років.

Новий канал матиме довжину 45 кілометрів, мінімальну ширину 275 метрів та глибину 21 метр. Планується побудувати шість мостів через нього. Їхня загальна вартість — 1,5 мільярда доларів — включена до загального кошторису. Канал пройде на захід від Стамбула.

«Бажаю, щоб новий канал приніс благо Стамбулу, Туреччині та всьому нашому народу», — заявив Ердоган на урочистій церемонії початку будівництва.

Почалося воно з закладки першого каменя у фундамент моста довжиною 1 618 метрів. Його заклав особисто президент Ердоган. Головний проліт майбутнього моста повинен скласти 440 метрів, висота опор — 196 метрів. По мосту буде проходити автомобільне шосе — по чотири смуги у кожну сторону.

Турецька влада стверджує, що канал «Стамбул» життєво необхідний. Босфор з кожним роком стає все більш завантаженим. Це збільшує ризик повторення аварії, яка сталася у березні цього року у Суецькому каналі, коли контейнеровоз Ever Given заблокував його на кілька днів. Світова економіка зазнала тоді мільярдних збитків.

Проєктна пропускна здатність каналу «Стамбул» — 185 суден на добу. Це зніме навантаження на Босфор, заявляють автори проєкту та турецькі чиновники.

Однак у цього грандіозного будівництва є безліч супротивників. У квітні понад 100 колишніх морських офіцерів турецького флоту підписали відкритий лист Ердогану. Вони звернули увагу на те, що канал «Стамбул» не підпадатиме під міжнародну конвенцію Монтре, яка регулює прохід суден та військових кораблів по Босфору та Дарданеллам. Цей договір був підписаний у Швейцарії у 1936 році. Конвенція гарантує повну свободу проходу пасажирських та торгових суден через протоки як в мирний, так і воєнний час, але обмежує прохід військових кораблів.

Країни Чорного моря — Болгарія, Румунія, Україна, Росія та Грузія — можуть проводити військові кораблі через протоку майже вільно (тільки у світлий час доби та сповіщаючи турків заздалегідь). Для всіх інших встановлено ліміт. У Чорне море можуть проходити кораблі тоннажністю не більше 30 тисяч тонн, та проводити там вони можуть не більше 21 доби. Туреччина має право зовсім закрити протоки для військових кораблів у разі війни або загрози її національній безпеці.

Автори листа стверджують, що після введення в експлуатацію нового каналу транзит суден по ньому буде повністю під контролем турецької сторони. Це обіцяє Туреччині серйозні проблеми на міжнародній арені.

Через кілька днів 10 відставних адміралів з тих, хто підписав лист, були заарештовані. Прессекретар Ердогана Ібрагім Калин заявив, що ця критика президента з боку військових нагадує про часи путчу. «Турецький народ та його представники не допустять збереження такої ментальності серед військових», — додав він.

У експертів з питань будівництва проєкт Ердогана викликає великі сумніви як щодо термінів реалізації, так і за вартістю. Європейські девелопери вважають, що «Стамбул» з шістьма мостами обійдеться у 65 мільярдів доларів.

З ними згоден експерт Інституту Близького Сходу у Вашингтоні Ерюк Ішик. «Насправді це неможливо. Навіть для цієї влади, яка схиблена на будівельних проєктах. Будівництво займе, напевно, років 20, та у процесі буде повністю знищено басейн водозбору Мармурового моря», — заявив він.

«До того ж на цей проєкт немає фінансування. Навіть турецькі банки відмовляться, пославшись на проблеми з окупністю й екологією. Це щось з області фантазій про грандіозні проєкти XIX століття. Неспроста зараз вже ніхто нічого такого не будує», — вважає Ішик.

Дійсно, екологи б'ють на сполох. Дослідник Доганай Толунай зі Стамбульського університету в інтерв'ю DW заявив, що експертна оцінка уряду Туреччини недостатня. Були досліджені не всі аспекти будівництва каналу. «Щонайменше по 10 пунктам є недоліки. Вплив на флору, фауну, повітря, узбережжя були досліджені не повною мірою», — стверджує Толунай.

За його оцінками, будівництво каналу «Стамбул» фактично знищить екосистему на європейській частині Босфору. Загинуть численні види рослин та тварин. Птахи використовують цю територію для зимівлі та виведення потомства. Будівництво каналу призведе до того, що багато хто з них опиниться під загрозою вимирання. На півночі Стамбула заради реалізації проєкту буде вирубано близько 200 тисяч дерев. 136 квадратних кілометрів аграрних земель та 13 квадратних кілометрів пасовищ буде знищено.

Під загрозою опиниться екосистема Мармурового моря, куди у разі будівництва нового каналу потрапить більш солона та менш багата киснем вода з Чорного моря. Зараз це відбувається в дуже незначних обсягах завдяки природній системі різноспрямованих течій, що існує у Босфорі. Після запуску каналу Чорне море почне міліти, а Мармурове — вимирати.

Але навіть якщо колосальні збитки природі не турбують, то є й інший найважливіший негативний аспект. Сьогодні 16 мільйонів жителів Стамбула отримують прісну воду переважно з озера Теркос. Проєкт будівництва каналу передбачає інтеграцію озера. Палата інженерів-екологів Стамбула підготувала доповідь, в якій вказується, що це відріже мегаполіс від головного джерела питної води.

Автори проєкту стверджують, що передбачили це. Вони пропонують брати воду зі сховища, яке розташоване у 200 км від Стамбула. Екологи попереджають, що для цього доведеться побудувати гігантську греблю. Робити це влада має намір вже після запуску каналу. Тривалий час мешканці Стамбула відчуватимуть гостру нестачу прісної води. Ціна на неї підскочить у рази.

Однак поки всі ці доводи не діють. Голова стамбульської палати інженерів-екологів Мегат Гюней вважає, що винні у цьому ті, хто сподівається заробити на реалізації проєкту надзвичайний прибуток. Окрім каналу та мостів планується зведення нових житлових районів. Уряд підготував звіт, в якому йдеться про те, що вздовж «Стамбула» буде побудовано житло для 1,2 мільйона людей. Будівельним фірмам для цих цілей буде надана площа у 83 квадратних кілометри.

Гюней та його однодумці підрахували, що прибуток інвесторів може скласти 800 мільярдів доларів!

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