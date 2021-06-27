Француженку, яка вбила нелюда-чоловіка, звільнили у залі суду

Француженку Валері Бако, яка вбила свого чоловіка Даніеля Полетта, звільнили прямо у залі суду. За такі злочини у Франції зазвичай винних відправляють за ґрати довічно, проте справа Бако відрізняється від інших. І це прекрасно розумів не тільки суддя, а й прокурор. Саме сторона звинувачення попросила суд у місті Шалон-сюр-Сон засудити Валері до чотирьох років позбавлення волі, три з яких були умовними. Суд погодився. При цьому було враховано термін, під час якого Бако перебувала у в'язниці під слідством.

Коли Валері почула заяву прокурора, вона знепритомніла у залі суду. Жінку привели до тями. Коли вона дізналась про те, що їй не доведеться повертатися за ґрати, Бако заявила, що відчуває «не полегшення, але спустошення — моральне та фізичне». Вона також попросила вибачення у своїх дітей.

Справа Бако сколихнула не тільки Францію, але і всю Європу. Онлайн-петиція на підтримку Валері набрала понад 700 тисяч підписів.

Спочатку Даніель Полетт жив з матір'ю Валері. Для Бако він був вітчимом. Коли дівчинці було 12 років, Полетт зґвалтував її. Потім він робив це ще кілька разів. Валері вдалося домогтися покарання для вітчима. Даніель провів два з половиною роки за ґратами за сексуальні злочини стосовно падчерки та її матері.

Однак Полетт після цього терміну повернувся та взявся за старе. У 17-річному віці Валері завагітніла від нього. Мати вигнала її з дому.

Через деякий час Полетт, який був старший за Бако на 25 років, знайшов її та змусив вийти за нього заміж. Він продовжив знущатися з Валері. Бако народила від нього чотирьох дітей. Але це не завадило Даніелю регулярно бити її та примушувати до проституції. Полетт вивозив дружину на машині на стоянку для далекобійників і там продавав її тіло.

Валері була залякана, морально пригнічена та терпіла ці знущання. Однак, коли її доньці виповнилося 14 років, Бако почула, як Полетт розмовляє з дівчинкою про секс. Вона зрозуміла, що Даніель задумав спокусити доньку.

Валері застрелила чоловіка після того, як він вчергове змусив її до статевого акту з іншим чоловіком. Два її старших сина та приятель її доньки допомогли позбутися трупа.

Незадовго до початку судового процесу у Франції вийшла книга, яку написала Бако. У ній вона розповіла свою трагічну історію. Мемуари Валері стали бестселером.

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